На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Горбач

На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Горбач
Війна продовжує забирати безцінні життя у воїнів, які стали на захист Батьківщини від російської навали.

Трагічні новини з фронту надійшли у Затурцівську громаду.

"25 травня поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області загинув житель с. Маньків Горбач Микола Миколайович. Висловлюємо щирі співчуття родині", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Прибуття тіла загиблого Героя до Луцька очікують у четвер, 29 травня.

Про дату, місце і час зустрічі повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, війна, Затурці, Маньків, Микола Горбач
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