На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Горбач





Трагічні новини з фронту надійшли у Затурцівську громаду.



"25 травня поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області загинув житель с. Маньків Горбач Микола Миколайович. Висловлюємо щирі співчуття родині", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Прибуття тіла загиблого Героя до Луцька очікують у четвер, 29 травня.



Про дату, місце і час зустрічі повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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