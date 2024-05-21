На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Горбач
Сьогодні, 20:35
Війна продовжує забирати безцінні життя у воїнів, які стали на захист Батьківщини від російської навали.
Трагічні новини з фронту надійшли у Затурцівську громаду.
"25 травня поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області загинув житель с. Маньків Горбач Микола Миколайович. Висловлюємо щирі співчуття родині", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Прибуття тіла загиблого Героя до Луцька очікують у четвер, 29 травня.
Про дату, місце і час зустрічі повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Трагічні новини з фронту надійшли у Затурцівську громаду.
"25 травня поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області загинув житель с. Маньків Горбач Микола Миколайович. Висловлюємо щирі співчуття родині", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Прибуття тіла загиблого Героя до Луцька очікують у четвер, 29 травня.
Про дату, місце і час зустрічі повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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