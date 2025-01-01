Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 29 травня

Луцьк

Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Область

Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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