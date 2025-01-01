Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 травня
Луцьк
Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.
Область
Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 травня
Луцьк
Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.
Область
Хмарно. Дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°.
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