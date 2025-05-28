Виготовляє крилаті ракети: СБУ підтвердила, що її дрони уразили під Москвою стратегічне підприємство «Радуга»

Виготовляє крилаті ракети: СБУ підтвердила, що її дрони уразили під Москвою стратегічне підприємство «Радуга»
Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влаштували «бавовну» на стратегічному підприємстві російського ВПК — заводі «Радуга» ім. Березняка», який розташований у м. Дубна за 130 км на північ від Москви, повідомили LB.ua джерела.

Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

Завод входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» та виготовляє крилаті ракет різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля». Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

«СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі», - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

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Теги: СБУ
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