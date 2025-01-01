У Луцькій громаді розширили список дітей, які отримуватимуть матеріальну допомогу
Сьогодні, 19:10
Окрім дітей загиблих військовослужбовців, щомісячні виплати будуть отримувати діти загиблих учасників бойових дій (які не мали статусу військовослужбовця).
Про це пише misto.media.
Депутати внесли зміни до Програми соціальних виплат дітям у Луцькій міській територіальній громаді на 2024–2026 роки під час сесії міської ради у середу, 28 травня.
Зміни стосуються двох пунктів:
збільшили обсяг фінансування програми удвічі: було передбачено 20 млн грн, тепер ця сума становить 40 млн грн;
до переліку категорій тих, хто має право отримувати щомісячну фінансову допомогу, додали категорію дітей загиблих учасників бойових дій, які не мали статусу військовослужбовців.
Навіщо збільшили фінансування
Йдеться про щомісячні фінансові виплати в обсязі прожиткового мінімуму (близько 3 тис. грн).
Кількість членів сімей загиблих збільшується, щодня статус надають трьом-чотирьом членам сім’ї загиблого. Збільшується кількість дітей з таким статусом.
Від початку року для 337 дітей членів сімей загиблих вже використали понад 7 млн грн, повідомив під час бюджетної комісії у понеділок, 26 травня, очільник департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський.
Чому додали дітей загиблих УБД
Не всі військові зараз мають статус військовослужбовців. Зокрема, є нацгвардійці, спецпідрозділи, які виконують завдання, але не входять до Збройних сил України. Проте вони мають статус учасників бойових дій.
«Ми вносимо зміни в програму через те, що є звернення від дружин загиблих, які приносять довідки, що їхні чоловіки працювали, наприклад, у фіскальній службі чи були прикордонниками, але не мали статусу військовослужбовців. Таких випадків небагато, але діти загиблих повинні отримувати допомогу», — зазначив Олег Кобилинський.
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Про це пише misto.media.
Депутати внесли зміни до Програми соціальних виплат дітям у Луцькій міській територіальній громаді на 2024–2026 роки під час сесії міської ради у середу, 28 травня.
Зміни стосуються двох пунктів:
збільшили обсяг фінансування програми удвічі: було передбачено 20 млн грн, тепер ця сума становить 40 млн грн;
до переліку категорій тих, хто має право отримувати щомісячну фінансову допомогу, додали категорію дітей загиблих учасників бойових дій, які не мали статусу військовослужбовців.
Навіщо збільшили фінансування
Йдеться про щомісячні фінансові виплати в обсязі прожиткового мінімуму (близько 3 тис. грн).
Кількість членів сімей загиблих збільшується, щодня статус надають трьом-чотирьом членам сім’ї загиблого. Збільшується кількість дітей з таким статусом.
Від початку року для 337 дітей членів сімей загиблих вже використали понад 7 млн грн, повідомив під час бюджетної комісії у понеділок, 26 травня, очільник департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський.
Чому додали дітей загиблих УБД
Не всі військові зараз мають статус військовослужбовців. Зокрема, є нацгвардійці, спецпідрозділи, які виконують завдання, але не входять до Збройних сил України. Проте вони мають статус учасників бойових дій.
«Ми вносимо зміни в програму через те, що є звернення від дружин загиблих, які приносять довідки, що їхні чоловіки працювали, наприклад, у фіскальній службі чи були прикордонниками, але не мали статусу військовослужбовців. Таких випадків небагато, але діти загиблих повинні отримувати допомогу», — зазначив Олег Кобилинський.
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