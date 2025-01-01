У Луцькій громаді розширили список дітей, які отримуватимуть матеріальну допомогу

У Луцькій громаді розширили список дітей, які отримуватимуть матеріальну допомогу
Окрім дітей загиблих військовослужбовців, щомісячні виплати будуть отримувати діти загиблих учасників бойових дій (які не мали статусу військовослужбовця).

Про це пише misto.media.

Депутати внесли зміни до Програми соціальних виплат дітям у Луцькій міській територіальній громаді на 2024–2026 роки під час сесії міської ради у середу, 28 травня.

Зміни стосуються двох пунктів:

збільшили обсяг фінансування програми удвічі: було передбачено 20 млн грн, тепер ця сума становить 40 млн грн;

до переліку категорій тих, хто має право отримувати щомісячну фінансову допомогу, додали категорію дітей загиблих учасників бойових дій, які не мали статусу військовослужбовців.

Навіщо збільшили фінансування

Йдеться про щомісячні фінансові виплати в обсязі прожиткового мінімуму (близько 3 тис. грн).

Кількість членів сімей загиблих збільшується, щодня статус надають трьом-чотирьом членам сім’ї загиблого. Збільшується кількість дітей з таким статусом.

Від початку року для 337 дітей членів сімей загиблих вже використали понад 7 млн грн, повідомив під час бюджетної комісії у понеділок, 26 травня, очільник департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський.

Чому додали дітей загиблих УБД

Не всі військові зараз мають статус військовослужбовців. Зокрема, є нацгвардійці, спецпідрозділи, які виконують завдання, але не входять до Збройних сил України. Проте вони мають статус учасників бойових дій.

«Ми вносимо зміни в програму через те, що є звернення від дружин загиблих, які приносять довідки, що їхні чоловіки працювали, наприклад, у фіскальній службі чи були прикордонниками, але не мали статусу військовослужбовців. Таких випадків небагато, але діти загиблих повинні отримувати допомогу», — зазначив Олег Кобилинський.

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Теги: Луцька громада, діти
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