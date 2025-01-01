28-річного жителя прикордоння на Волині підозрюють в переправленні чоловіків у Польщу





Про це Маргарита Вершиніна.



За даними слідства, спільником чоловіка став житель сусіднього села, який був водієм для нелегального перевезення військовослужбовців. Йому оголосять підозру після завершення слідчих дій, зазначила речниця.



Чоловіків затримали під час спроби незаконного переправлення двох військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги просили 6 500 доларів США. Наразі розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-річного волинянина, жителя одного із прикордонних сіл на Камінь-Каширщині підозрюють в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон.Про це Суспільному 28 травня розповіла речниця Волинського прикордонного загонуЗа даними слідства, спільником чоловіка став житель сусіднього села, який був водієм для нелегального перевезення військовослужбовців. Йому оголосять підозру після завершення слідчих дій, зазначила речниця.Чоловіків затримали під час спроби незаконного переправлення двох військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги просили 6 500 доларів США. Наразі розслідування триває.

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