28-річного жителя прикордоння на Волині підозрюють в переправленні чоловіків у Польщу

28-річного жителя прикордоння на Волині підозрюють в переправленні чоловіків у Польщу
28-річного волинянина, жителя одного із прикордонних сіл на Камінь-Каширщині підозрюють в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Про це Суспільному 28 травня розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

За даними слідства, спільником чоловіка став житель сусіднього села, який був водієм для нелегального перевезення військовослужбовців. Йому оголосять підозру після завершення слідчих дій, зазначила речниця.

Чоловіків затримали під час спроби незаконного переправлення двох військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги просили 6 500 доларів США. Наразі розслідування триває.

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Теги: Волинь, кордон
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