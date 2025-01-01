28-річного жителя прикордоння на Волині підозрюють в переправленні чоловіків у Польщу
Сьогодні, 17:14
28-річного волинянина, жителя одного із прикордонних сіл на Камінь-Каширщині підозрюють в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон.
Про це Суспільному 28 травня розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За даними слідства, спільником чоловіка став житель сусіднього села, який був водієм для нелегального перевезення військовослужбовців. Йому оголосять підозру після завершення слідчих дій, зазначила речниця.
Чоловіків затримали під час спроби незаконного переправлення двох військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги просили 6 500 доларів США. Наразі розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному 28 травня розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За даними слідства, спільником чоловіка став житель сусіднього села, який був водієм для нелегального перевезення військовослужбовців. Йому оголосять підозру після завершення слідчих дій, зазначила речниця.
Чоловіків затримали під час спроби незаконного переправлення двох військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги просили 6 500 доларів США. Наразі розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Виготовляє крилаті ракети: СБУ підтвердила, що її дрони уразили під Москвою стратегічне підприємство «Радуга»
Сьогодні, 18:14
Які основні етапи проходять міжнародні вантажні перевезення? Повний гід для експортерів та імпортерів
Сьогодні, 17:52
28-річного жителя прикордоння на Волині підозрюють в переправленні чоловіків у Польщу
Сьогодні, 17:14
Матрац на диван: як вибрати і навіщо він потрібен
Сьогодні, 16:58