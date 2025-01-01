Російські ДРГ продовжують спроби прориву вглиб України через Сумщину, - ДПСУ

Російські ДРГ продовжують спроби прориву вглиб України через Сумщину, - ДПСУ
Російські ДРГ продовжують спроби заходу малими групами на територію України, особливо це стосується окремого відтинку в межах Сумської області.

Про це каже речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

"Найбільш активно це проглядається як і раніше біля населених пунктів Басівка та Журавка, але за останній час лівіше від Журавки, зокрема у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка, почали також з'являтися активні спроби заходу таких груп", — каже Демченко.

Речник наголошує, що ворог здійснює спроби прориву кордону майже постійно. Ворог намагається прорватися як в пішому порядку, так і періодично намагаються прорватися на квадроциклах, мотоциклах, використовуючи швидкість максимально, наскільки це можливо з метою заглибитися на територію України, щоб закріпитись і чекати підкріплення.

"На жаль, попри ті втрати, які несе противник, ми бачимо, що ворог не зважає на своїх військовослужбовців, а постійно направляє на виконання цих завдань. Росіяни вмирають, але продовжують йти наступні", — зауважив Демченко.

Демченоко наголошує, що Росія нарощувала свої сили на кордоні із Сумщиною, щоб зупинити операцію Сил оборони в межах Курської області.

"Ми бачимо броньовану техніку, але, щоб рухалися колони до нашого кордону, цього немає. Можливо, у ворога або ж немає техніки в достатній кількості, або зберігає її для якихось подальших дій", — уточнив Демченко.

За інформацією аналітиків проєкту DeepState, окупантам вдалося закріпитися на Сумщині на відтинку Веселівка - Журавка - Новеньке - Басівка.

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Теги: Росія, Україна, війна
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