Лучанка виготовляє «бандерівський» сир. ФОТО

Лучанка виготовляє «бандерівський» сир. ФОТО
Лучанка Світлана Федорова на своїй крафтовій домашній сироварні виготовляє «бандерівський сир». Таку назву продукт отримав через свій окрас – у вигляді червоно-чорного прапора.

Про унікальний сир вона розповіла у своїх соцмережах.

Для фарбування сиру жінка використовує натуральні барвники: чорнила каракатиці та кармін.

Пані Світлана разом з чоловіком займаються сироварінням уже вісім років. На сьогодні виготовляють близько 25 видів різноманітних сирів.

Для приготування використовують лише натуральне молоко, яке купують у місцевих фермерів та господарників.

Лучанка виготовляє «бандерівський» сир. ФОТО


Лучанка виготовляє «бандерівський» сир. ФОТО


Лучанка виготовляє «бандерівський» сир. ФОТО


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