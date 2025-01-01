Лучанка виготовляє «бандерівський» сир. ФОТО

Світлана Федорова на своїй крафтовій домашній сироварні виготовляє «бандерівський сир». Таку назву продукт отримав через свій окрас – у вигляді червоно-чорного прапора.



Про унікальний сир вона розповіла у своїх соцмережах.



Для фарбування сиру жінка використовує натуральні барвники: чорнила каракатиці та кармін.



Пані Світлана разом з чоловіком займаються сироварінням уже вісім років. На сьогодні виготовляють близько 25 видів різноманітних сирів.



Для приготування використовують лише натуральне молоко, яке купують у місцевих фермерів та господарників.















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