Помер народний депутат України Сергій Швець
Сьогодні, 16:00
У віці 48 років після важкої хвороби помер народний депутат України Сергій Швець.
Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише Громадське.
За його словами, народний депутат помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.
«Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною», — написав Арахамія.
Що відомо про Сергія Швеця?
Сергій Швець народився в 1976 році в Черкасах. Свою кар’єру він розпочинав як журналіст. Зокрема, працював кореспондентом та ведучим програм на телеканалах «1+1», «СТБ» та ICTV.
На парламентських виборах у 2019 році Швець був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу». У Верховній Раді він був секретарем Комітету з питань свободи слова.
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Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише Громадське.
За його словами, народний депутат помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.
«Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною», — написав Арахамія.
Що відомо про Сергія Швеця?
Сергій Швець народився в 1976 році в Черкасах. Свою кар’єру він розпочинав як журналіст. Зокрема, працював кореспондентом та ведучим програм на телеканалах «1+1», «СТБ» та ICTV.
На парламентських виборах у 2019 році Швець був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу». У Верховній Раді він був секретарем Комітету з питань свободи слова.
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