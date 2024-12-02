Помер народний депутат України Сергій Швець

Сергій Швець.



Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише



За його словами, народний депутат помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.



«Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною», — написав Арахамія.



Що відомо про Сергія Швеця?



Сергій Швець народився в 1976 році в Черкасах. Свою кар’єру він розпочинав як журналіст. Зокрема, працював кореспондентом та ведучим програм на телеканалах «1+1», «СТБ» та ICTV.



На парламентських виборах у 2019 році Швець був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу». У Верховній Раді він був секретарем Комітету з питань свободи слова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У віці 48 років після важкої хвороби помер народний депутат УкраїниПро це повідомив голова фракції «Слуга народу», пише Громадське За його словами, народний депутат помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.«Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною», — написав Арахамія.Сергій Швець народився в 1976 році в Черкасах. Свою кар’єру він розпочинав як журналіст. Зокрема, працював кореспондентом та ведучим програм на телеканалах «1+1», «СТБ» та ICTV.На парламентських виборах у 2019 році Швець був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу». У Верховній Раді він був секретарем Комітету з питань свободи слова.

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