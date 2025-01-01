Для зниження напруженості: Білорусь перенесе частину військових навчань з рф від західних кордонів
Сьогодні, 15:07
У Білорусі вирішили перенести основні маневри спільних із росією військових навчань «Захід-2025» углиб країни для «зниження напруженості».
Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише Громадське.
Він зазначив, що навчання «не націлене проти будь-кого», а перенесення його основних маневрів углиб Білорусі від західних кордонів свідчить про «готовність до діалогу й зниження напруженості в регіоні».
За словами Хреніна, за інтенсивністю й масштабами навчання «Захід» «завжди було непорівнянне» з тими заходами підготовки, які проводять у Європі держави-члени НАТО.
«Однак уже традиційно сам факт його проведення викликає шаблонні домисли з боку представників військово-політичного керівництва окремих європейських держав», — сказав міністр.
Хренін зазначив, що навчання перенесуть углиб країни «для демонстрації нашим союзникам і партнерам у всьому світі істинно миролюбної позиції Республіки Білорусь».
Зазначимо, що в жовтні минулого року в Білорусі анонсували спільні з росією військові навчання «Захід-2025». Вони заплановані на середину вересня 2025 року.
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Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише Громадське.
Він зазначив, що навчання «не націлене проти будь-кого», а перенесення його основних маневрів углиб Білорусі від західних кордонів свідчить про «готовність до діалогу й зниження напруженості в регіоні».
За словами Хреніна, за інтенсивністю й масштабами навчання «Захід» «завжди було непорівнянне» з тими заходами підготовки, які проводять у Європі держави-члени НАТО.
«Однак уже традиційно сам факт його проведення викликає шаблонні домисли з боку представників військово-політичного керівництва окремих європейських держав», — сказав міністр.
Хренін зазначив, що навчання перенесуть углиб країни «для демонстрації нашим союзникам і партнерам у всьому світі істинно миролюбної позиції Республіки Білорусь».
Зазначимо, що в жовтні минулого року в Білорусі анонсували спільні з росією військові навчання «Захід-2025». Вони заплановані на середину вересня 2025 року.
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