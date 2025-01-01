Волинян, які продають в інтернеті без статусу ФОПа, перевіряє податкова

Волинян, які продають в інтернеті без статусу ФОПа, перевіряє податкова
Податківці взялися перевіряти осіб, які продають товари в інтернеті та не зареєстровані ФОПами. Їх підозрюють в ухилянні від сплати податків і запрошують до інспектора, щоб з’ясувати походження коштів.

Такі повідомлення надсилали і волинянам, підтвердили misto.media у податковій Волині.

Державна податкова служба на офіційних ресурсах повідомила, що загалом листи (а їх в народі уже назвали «листами щастя») вже відправили понад 3 тис. осіб. За три тижні березня вони отримали 97,5 тис. грошових переказів на 162,7 млн грн. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП.

Основна увага приділяється переказам через NovaPay — платіжну систему «Нової пошти», яка передає інформацію про операції до ДПС.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, — 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій на одну людину — 5.

Загалом перераховано:

менш як 1 тис. грн — 6 особам;

1—10 тис. грн — 702 особам;

10—50 тис. грн — 1 515 особам;

50—100 тис. грн — 640 особам;

понад 100 тис. грн — 475 особам.

Якщо прихована систематична підприємницька діяльність підтвердиться, на громадян складатимуть адмінпротоколи за порушення закону. Зараз триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.

Що робити

Зараз людей, яких запідозрили у незаконній підприємницькій діяльності, запрошують до податкової поговорити про ці перекази, пояснила засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» Ольга Іванків. Поки що про штрафи не йдеться — з’ясовуватимуть, чи дійсно людина ухиляється від сплати податків.

Якщо людина продавала, наприклад, особисті вживані речі на невелику суму, то треба це підтвердити у податковій. В такому разі вона обійдеться лише попередженням.

Якщо ж переказів було більше, то можна зазначити, що людина тестувала свою ідею і за результатами року задекларує ці кошти. З них доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

У разі, якщо особа дійсно займалася незаконною підприємницькою діяльністю, їй доведеться заплатити штраф обсягом 17 тис. грн, задекларувати доходи та оплатити з них 18% ПДФО та 5% військового збору.

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Теги: волиняни, податкова
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