Волинян, які продають в інтернеті без статусу ФОПа, перевіряє податкова
Сьогодні, 14:47
Податківці взялися перевіряти осіб, які продають товари в інтернеті та не зареєстровані ФОПами. Їх підозрюють в ухилянні від сплати податків і запрошують до інспектора, щоб з’ясувати походження коштів.
Такі повідомлення надсилали і волинянам, підтвердили misto.media у податковій Волині.
Державна податкова служба на офіційних ресурсах повідомила, що загалом листи (а їх в народі уже назвали «листами щастя») вже відправили понад 3 тис. осіб. За три тижні березня вони отримали 97,5 тис. грошових переказів на 162,7 млн грн. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП.
Основна увага приділяється переказам через NovaPay — платіжну систему «Нової пошти», яка передає інформацію про операції до ДПС.
Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, — 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій на одну людину — 5.
Загалом перераховано:
менш як 1 тис. грн — 6 особам;
1—10 тис. грн — 702 особам;
10—50 тис. грн — 1 515 особам;
50—100 тис. грн — 640 особам;
понад 100 тис. грн — 475 особам.
Якщо прихована систематична підприємницька діяльність підтвердиться, на громадян складатимуть адмінпротоколи за порушення закону. Зараз триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.
Що робити
Зараз людей, яких запідозрили у незаконній підприємницькій діяльності, запрошують до податкової поговорити про ці перекази, пояснила засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» Ольга Іванків. Поки що про штрафи не йдеться — з’ясовуватимуть, чи дійсно людина ухиляється від сплати податків.
Якщо людина продавала, наприклад, особисті вживані речі на невелику суму, то треба це підтвердити у податковій. В такому разі вона обійдеться лише попередженням.
Якщо ж переказів було більше, то можна зазначити, що людина тестувала свою ідею і за результатами року задекларує ці кошти. З них доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.
У разі, якщо особа дійсно займалася незаконною підприємницькою діяльністю, їй доведеться заплатити штраф обсягом 17 тис. грн, задекларувати доходи та оплатити з них 18% ПДФО та 5% військового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Такі повідомлення надсилали і волинянам, підтвердили misto.media у податковій Волині.
Державна податкова служба на офіційних ресурсах повідомила, що загалом листи (а їх в народі уже назвали «листами щастя») вже відправили понад 3 тис. осіб. За три тижні березня вони отримали 97,5 тис. грошових переказів на 162,7 млн грн. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП.
Основна увага приділяється переказам через NovaPay — платіжну систему «Нової пошти», яка передає інформацію про операції до ДПС.
Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, — 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій на одну людину — 5.
Загалом перераховано:
менш як 1 тис. грн — 6 особам;
1—10 тис. грн — 702 особам;
10—50 тис. грн — 1 515 особам;
50—100 тис. грн — 640 особам;
понад 100 тис. грн — 475 особам.
Якщо прихована систематична підприємницька діяльність підтвердиться, на громадян складатимуть адмінпротоколи за порушення закону. Зараз триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.
Що робити
Зараз людей, яких запідозрили у незаконній підприємницькій діяльності, запрошують до податкової поговорити про ці перекази, пояснила засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» Ольга Іванків. Поки що про штрафи не йдеться — з’ясовуватимуть, чи дійсно людина ухиляється від сплати податків.
Якщо людина продавала, наприклад, особисті вживані речі на невелику суму, то треба це підтвердити у податковій. В такому разі вона обійдеться лише попередженням.
Якщо ж переказів було більше, то можна зазначити, що людина тестувала свою ідею і за результатами року задекларує ці кошти. З них доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.
У разі, якщо особа дійсно займалася незаконною підприємницькою діяльністю, їй доведеться заплатити штраф обсягом 17 тис. грн, задекларувати доходи та оплатити з них 18% ПДФО та 5% військового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Для зниження напруженості: Білорусь перенесе частину військових навчань з рф від західних кордонів
Сьогодні, 15:07
Волинян, які продають в інтернеті без статусу ФОПа, перевіряє податкова
Сьогодні, 14:47
Дві багатоповерхівки у Луцьку два тижні будуть без гарячої води
Сьогодні, 14:11
Путін вимагатиме письмової відмови від розширення НАТО для припинення вогню в Україні, — Reuters
Сьогодні, 13:46
Де в Луцьку дозволили купатися цього року?
Сьогодні, 13:32