Путін вимагатиме письмової відмови від розширення НАТО для припинення вогню в Україні, — Reuters

володимир путін вимагатиме від західних лідерів письмової обіцянки про те, що НАТО не буде розширюватися на схід.



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Цей документ мав би підтвердити, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки не стануть членами НАТО в майбутньому.



Окрім цього, росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, а також вимагатиме зняття санкцій, розв’язання питання заморожених російських активів і «захист російськомовного населення» України.



Одне з джерел Reuters розповіло, що якщо путін побачить, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він намагатиметься показати українцям і європейцям за допомогою воєнних перемог, що «мир завтра буде ще більш болючим».



Раніше глава МЗС рф Сергій Лавров заявляв, що москва на переговорах з Україною наполягатиме на скасуванні «усіх дискримінаційних законів» і вже робила це під час зустрічі у Стамбулі.



Він також підкреслив, що повернення України до нейтрального, позаблокового та неядерного статусу залишається однією з умов для врегулювання конфлікту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник рфвимагатиме від західних лідерів письмової обіцянки про те, що НАТО не буде розширюватися на схід.Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.Цей документ мав би підтвердити, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки не стануть членами НАТО в майбутньому.Окрім цього, росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, а також вимагатиме зняття санкцій, розв’язання питання заморожених російських активів і «захист російськомовного населення» України.Одне з джерел Reuters розповіло, що якщо путін побачить, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він намагатиметься показати українцям і європейцям за допомогою воєнних перемог, що «мир завтра буде ще більш болючим».Раніше глава МЗС рф Сергій Лавров заявляв, що москва на переговорах з Україною наполягатиме на скасуванні «усіх дискримінаційних законів» і вже робила це під час зустрічі у Стамбулі.Він також підкреслив, що повернення України до нейтрального, позаблокового та неядерного статусу залишається однією з умов для врегулювання конфлікту.

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