Росіяни накопичили 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку

Росіяни накопичили 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку
Російські війська зосередили 50 тисяч своїх солдатів на Сумському напрямку, щоб спробувати створити на території регіону «буферну зону».

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, передає Громадське.

За його словами, окупанти накопичили в Курській області свої найбільші й найсильніші підрозділи. Їхня мета — створити «буферну зону» завглибшки 10 кілометрів.

Однак, продовжив глава держави, українські військові також мають успіхи на цьому напрямку.

«Сьогодні взяли, наприклад, вісьмох полонених у районі Тьоткіного (Курська область рф — ред.) Зараз у мене була зустріч із <головнокомандувачем ЗСУ Олександром> Сирським, начальником Генштабу <Андрієм> Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там перебуваємо. Є, безумовно, диверсійні операції росіян на Сумщині та є наші відповіді», — заявив президент.

Що відбувається на Сумщині?

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що навесні росія знову планує наступ на Сумську й Харківську області. У квітні ж головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що російські війська вже його почали.

На початку травня очільник Сумської РДА Михайло Мельник закликав жителів прикордонних міст Білопілля та Ворожба терміново евакуюватися до більш безпечних міст.

Тим часом російський лідер володимир путін заговорив про створення «буферної зони безпеки» вздовж кордону з Україною. У своїй промові він згадував про ситуацію в Курській, Бєлгородській та Брянській областях, що межують із північчю України.

За даними ОВА, у Сумській області під окупацією росіян перебувають чотири населені пункти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін вимагатиме письмової відмови від розширення НАТО для припинення вогню в Україні, — Reuters
Сьогодні, 13:46
Де в Луцьку дозволили купатися цього року?
Сьогодні, 13:32
Росіяни накопичили 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку
Сьогодні, 13:00
На Волині 31-річну жінку вкусила змія
Сьогодні, 12:14
Кілька вулиць на Волині хочуть перейменувати на честь полеглих Героїв
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Путін вимагатиме письмової відмови від розширення НАТО для припинення вогню в Україні, — Reuters Путін вимагатиме письмової відмови від розширення НАТО для припинення вогню в Україні, — Reuters
Сьогодні, 13:46
ЗСУ стримують ворога на Сумщині: росія застосовує розвідку боєм і малі групи піхоти ЗСУ стримують ворога на Сумщині: росія застосовує розвідку боєм і малі групи піхоти
27 травня, 19:10
У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з путіним і Зеленським У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з путіним і Зеленським
27 травня, 18:18
У лікарні Дніпра помер військовослужбовець з Луцька Руслан Войтович У лікарні Дніпра помер військовослужбовець з Луцька Руслан Войтович
27 травня, 17:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін вимагатиме письмової відмови від розширення НАТО для припинення вогню в Україні, — Reuters
Сьогодні, 13:46
 0
Де в Луцьку дозволили купатися цього року?
Сьогодні, 13:32
 0
Росіяни накопичили 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині 31-річну жінку вкусила змія
Сьогодні, 12:14
 0
Кілька вулиць на Волині хочуть перейменувати на честь полеглих Героїв
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8