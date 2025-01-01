Росіяни накопичили 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку





Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, передає



За його словами, окупанти накопичили в Курській області свої найбільші й найсильніші підрозділи. Їхня мета — створити «буферну зону» завглибшки 10 кілометрів.



Однак, продовжив глава держави, українські військові також мають успіхи на цьому напрямку.



«Сьогодні взяли, наприклад, вісьмох полонених у районі Тьоткіного (Курська область рф — ред.) Зараз у мене була зустріч із <головнокомандувачем ЗСУ Олександром> Сирським, начальником Генштабу <Андрієм> Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там перебуваємо. Є, безумовно, диверсійні операції росіян на Сумщині та є наші відповіді», — заявив президент.



Що відбувається на Сумщині?



Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що навесні росія знову планує наступ на Сумську й Харківську області. У квітні ж головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що російські війська вже його почали.



На початку травня очільник Сумської РДА Михайло Мельник закликав жителів прикордонних міст Білопілля та Ворожба терміново евакуюватися до більш безпечних міст.



Тим часом російський лідер володимир путін заговорив про створення «буферної зони безпеки» вздовж кордону з Україною. У своїй промові він згадував про ситуацію в Курській, Бєлгородській та Брянській областях, що межують із північчю України.



За даними ОВА, у Сумській області під окупацією росіян перебувають чотири населені пункти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська зосередили 50 тисяч своїх солдатів на Сумському напрямку, щоб спробувати створити на території регіону «буферну зону».Про це заявив президентна зустрічі із журналістами, передає Громадське За його словами, окупанти накопичили в Курській області свої найбільші й найсильніші підрозділи. Їхня мета — створити «буферну зону» завглибшки 10 кілометрів.Однак, продовжив глава держави, українські військові також мають успіхи на цьому напрямку.«Сьогодні взяли, наприклад, вісьмох полонених у районі Тьоткіного (Курська область рф — ред.) Зараз у мене була зустріч із <головнокомандувачем ЗСУ Олександром> Сирським, начальником Генштабу <Андрієм> Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там перебуваємо. Є, безумовно, диверсійні операції росіян на Сумщині та є наші відповіді», — заявив президент.Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що навесні росія знову планує наступ на Сумську й Харківську області. У квітні ж головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що російські війська вже його почали.На початку травня очільник Сумської РДАзакликав жителів прикордонних міст Білопілля та Ворожба терміново евакуюватися до більш безпечних міст.Тим часом російський лідер володимир путін заговорив про створення «буферної зони безпеки» вздовж кордону з Україною. У своїй промові він згадував про ситуацію в Курській, Бєлгородській та Брянській областях, що межують із північчю України.За даними ОВА, у Сумській області під окупацією росіян перебувають чотири населені пункти.

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