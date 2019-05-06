На Волині 31-річну жінку вкусила змія





Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 27 травня в обідню пору, розповів Петро Герасименко.



Змія вкусила жінку на присадибній ділянці, у високій траві в ділянці гомілково-ступеневого суглобу лівої ноги. Волинянку госпіталізували до Любешівської багатопрофільної лікарні.



Зі слів медичного директора закладу Андрія Гука, жінка нині перебуває у стабільному стані, отримала всю необхідну медичну допомогу.



"Ми наразі не можемо сказати, чи змія була отруйною. Протизміїної сироватки ми їй не кололи. У нас її наразі немає. Це вже не перший випадок укусу змії. Попередній був минулого тижня. Теж змія вкусила жінку. Вона наразі ще перебуває у лікарні в стабільному стані", — каже лікар.



Чи є протизміїна сироватка на Волині Суспільне дізнається в обласному управлінні охорони здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району на Волині 31-річну жінку вкусила невідома змія.Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 27 травня в обідню пору, розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЗмія вкусила жінку на присадибній ділянці, у високій траві в ділянці гомілково-ступеневого суглобу лівої ноги. Волинянку госпіталізували до Любешівської багатопрофільної лікарні.Зі слів медичного директора закладу, жінка нині перебуває у стабільному стані, отримала всю необхідну медичну допомогу."Ми наразі не можемо сказати, чи змія була отруйною. Протизміїної сироватки ми їй не кололи. У нас її наразі немає. Це вже не перший випадок укусу змії. Попередній був минулого тижня. Теж змія вкусила жінку. Вона наразі ще перебуває у лікарні в стабільному стані", — каже лікар.Чи є протизміїна сироватка на Волині Суспільне дізнається в обласному управлінні охорони здоров'я.

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