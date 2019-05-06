На Волині 31-річну жінку вкусила змія
Сьогодні, 12:14
У селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району на Волині 31-річну жінку вкусила невідома змія.
Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 27 травня в обідню пору, розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Петро Герасименко.
Змія вкусила жінку на присадибній ділянці, у високій траві в ділянці гомілково-ступеневого суглобу лівої ноги. Волинянку госпіталізували до Любешівської багатопрофільної лікарні.
Зі слів медичного директора закладу Андрія Гука, жінка нині перебуває у стабільному стані, отримала всю необхідну медичну допомогу.
"Ми наразі не можемо сказати, чи змія була отруйною. Протизміїної сироватки ми їй не кололи. У нас її наразі немає. Це вже не перший випадок укусу змії. Попередній був минулого тижня. Теж змія вкусила жінку. Вона наразі ще перебуває у лікарні в стабільному стані", — каже лікар.
Чи є протизміїна сироватка на Волині Суспільне дізнається в обласному управлінні охорони здоров'я.
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Виклик бригади екстреної медичної допомоги надійшов 27 травня в обідню пору, розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Петро Герасименко.
Змія вкусила жінку на присадибній ділянці, у високій траві в ділянці гомілково-ступеневого суглобу лівої ноги. Волинянку госпіталізували до Любешівської багатопрофільної лікарні.
Зі слів медичного директора закладу Андрія Гука, жінка нині перебуває у стабільному стані, отримала всю необхідну медичну допомогу.
"Ми наразі не можемо сказати, чи змія була отруйною. Протизміїної сироватки ми їй не кололи. У нас її наразі немає. Це вже не перший випадок укусу змії. Попередній був минулого тижня. Теж змія вкусила жінку. Вона наразі ще перебуває у лікарні в стабільному стані", — каже лікар.
Чи є протизміїна сироватка на Волині Суспільне дізнається в обласному управлінні охорони здоров'я.
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Коментарі 1
"Протизміїної сироватки у нас немає"
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