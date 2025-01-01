Де в Луцьку дозволили купатися цього року?
Сьогодні, 13:32
Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, традиційно перед пляжним сезоном, провів дослідження води у луцьких водоймах.
Про це журналістам ВолиньPost повідомили в установі.
Згідно з останніми аналізами, вода є придатною та безпечною для купання як у Теремнівських ставках, так і в річці Стир.
"Перевищень нормативу вмісту лактозопозитивних кишкових паличок на дм3 у воді не виявлено. Надалі такі дослідження здійснюватимуться майже щотижня", – говорять в центрі.
Додають, що станом на 28 травня дані моніторингу якості води є лише по Луцьку. Щодо водойм в області – буде відомо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це журналістам ВолиньPost повідомили в установі.
Згідно з останніми аналізами, вода є придатною та безпечною для купання як у Теремнівських ставках, так і в річці Стир.
"Перевищень нормативу вмісту лактозопозитивних кишкових паличок на дм3 у воді не виявлено. Надалі такі дослідження здійснюватимуться майже щотижня", – говорять в центрі.
Додають, що станом на 28 травня дані моніторингу якості води є лише по Луцьку. Щодо водойм в області – буде відомо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дві багатоповерхівки у Луцьку два тижні будуть без гарячої води
Сьогодні, 14:11
Путін вимагатиме письмової відмови від розширення НАТО для припинення вогню в Україні, — Reuters
Сьогодні, 13:46
Де в Луцьку дозволили купатися цього року?
Сьогодні, 13:32
Росіяни накопичили 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку
Сьогодні, 13:00
На Волині 31-річну жінку вкусила змія
Сьогодні, 12:14