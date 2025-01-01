Де в Луцьку дозволили купатися цього року?

Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, традиційно перед пляжним сезоном, провів дослідження води у луцьких водоймах.Про це журналістамповідомили в установі.Згідно з останніми аналізами, вода є придатною та безпечною для купання як у Теремнівських ставках, так і в річці Стир."Перевищень нормативу вмісту лактозопозитивних кишкових паличок на дм3 у воді не виявлено. Надалі такі дослідження здійснюватимуться майже щотижня", – говорять в центрі.Додають, що станом на 28 травня дані моніторингу якості води є лише по Луцьку. Щодо водойм в області – буде відомо згодом.