Дві багатоповерхівки у Луцьку два тижні будуть без гарячої води





Про це 28 травня попередили в комунальному підприємстві "Луцьктепло". Йдеться про будинки №95-А і 95-Б на Володимирській, пише



Зі слів комунальників, заміні підлягає 91 метр трубопроводу опалення і 182 метри трубопроводу постачання гарячої води.



Гаряча вода у помешканнях двох будинків зникне 28 травня і з'явиться після завершення усіх робіт. Це буде орієнтовно за два тижні, зазначили в комунальному підприємстві.

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