Дві багатоповерхівки у Луцьку два тижні будуть без гарячої води
Сьогодні, 14:11
Через демонтаж і заміну аварійних трубопроводів гарячого водопостачання на вулиці Володимирській дві багатоповерхівки залишаться без гарячої води на два тижні.
Про це 28 травня попередили в комунальному підприємстві "Луцьктепло". Йдеться про будинки №95-А і 95-Б на Володимирській, пише Суспільне.
Зі слів комунальників, заміні підлягає 91 метр трубопроводу опалення і 182 метри трубопроводу постачання гарячої води.
Гаряча вода у помешканнях двох будинків зникне 28 травня і з'явиться після завершення усіх робіт. Це буде орієнтовно за два тижні, зазначили в комунальному підприємстві.
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Про це 28 травня попередили в комунальному підприємстві "Луцьктепло". Йдеться про будинки №95-А і 95-Б на Володимирській, пише Суспільне.
Зі слів комунальників, заміні підлягає 91 метр трубопроводу опалення і 182 метри трубопроводу постачання гарячої води.
Гаряча вода у помешканнях двох будинків зникне 28 травня і з'явиться після завершення усіх робіт. Це буде орієнтовно за два тижні, зазначили в комунальному підприємстві.
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