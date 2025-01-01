Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з чотирма Героями
Сьогодні, 15:44
29 травня у Луцькій громаді прощатимуться з чотирма Героями.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 29 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцями Миколою Веремчуком, Назарієм Гнатюком та Русланом Войтовичем.
Веремчук Микола Володимирович (18.05.1978 року народження) загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Гнатюк Назарій Леонідович (28.05.1994 року народження) загинув 15 травня в районі населеного пункту Комар Донецької області.
Войтович Руслан Васильович (30.04.1982 року народження) помер 26 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.
Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
О 12 годині у церкві Святого Івана Хрестителя села Прилуцьке відбудеться похорон Малихіна Юрія Вікторовича (06.05.1981 року народження), який загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 29 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцями Миколою Веремчуком, Назарієм Гнатюком та Русланом Войтовичем.
Веремчук Микола Володимирович (18.05.1978 року народження) загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Гнатюк Назарій Леонідович (28.05.1994 року народження) загинув 15 травня в районі населеного пункту Комар Донецької області.
Войтович Руслан Васильович (30.04.1982 року народження) помер 26 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.
Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
О 12 годині у церкві Святого Івана Хрестителя села Прилуцьке відбудеться похорон Малихіна Юрія Вікторовича (06.05.1981 року народження), який загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанка виготовляє «бандерівський» сир. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Помер народний депутат України Сергій Швець
Сьогодні, 16:00
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з чотирма Героями
Сьогодні, 15:44
Для зниження напруженості: Білорусь перенесе частину військових навчань з рф від західних кордонів
Сьогодні, 15:07