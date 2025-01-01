Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з чотирма Героями

29 травня у Луцькій громаді прощатимуться з чотирма Героями.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 29 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцямитаВеремчук Микола Володимирович (18.05.1978 року народження) загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.Гнатюк Назарій Леонідович (28.05.1994 року народження) загинув 15 травня в районі населеного пункту Комар Донецької області.Войтович Руслан Васильович (30.04.1982 року народження) помер 26 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.О 12 годині у церкві Святого Івана Хрестителя села Прилуцьке відбудеться похорон(06.05.1981 року народження), який загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі.Щирі співчуття рідним та близьким!