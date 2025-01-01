Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з чотирма Героями

Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з чотирма Героями
29 травня у Луцькій громаді прощатимуться з чотирма Героями.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У четвер, 29 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцями Миколою Веремчуком, Назарієм Гнатюком та Русланом Войтовичем.

Веремчук Микола Володимирович (18.05.1978 року народження) загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.

Гнатюк Назарій Леонідович (28.05.1994 року народження) загинув 15 травня в районі населеного пункту Комар Донецької області.

Войтович Руслан Васильович (30.04.1982 року народження) помер 26 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.

Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

О 12 годині у церкві Святого Івана Хрестителя села Прилуцьке відбудеться похорон Малихіна Юрія Вікторовича (06.05.1981 року народження), який загинув 23 травня в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.

Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі.

Щирі співчуття рідним та близьким!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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