Матрац на диван: як вибрати і навіщо він потрібен

Матрац на диван: як вибрати і навіщо він потрібен
Нерівності, жорсткі стики, незручна поверхня улюбленого дивана можуть зіпсувати відпочинок і настрій на весь наступний день. Але не поспішайте прощатися зі старим другом! Є хороше рішення, і ім'я йому – матрац на диван.

Як цей аксесуар кардинально змінює якість відпочинку і чому він просто необхідний?

Що таке топер


Ви напевно чули це слово – «топер». Це, по суті, тонкий матрац на диван (висотою від 3 до 10 см), призначений для корекції поверхні спального місця. Його місія – зробити відпочинок комфортним, навіть якщо Ваш диван далекий від ідеалу.
Матрац на диван: як вибрати і навіщо він потрібен

Навіщо потрібен матрац на диван


1. Топер приховує нерівності, стики між подушками дивана або продавлені місця. Створює зручну поверхню для сну. Більше ніяких «провалювань» і пружин!

2. Додаткова м'якість/жорсткість. Ваш диван занадто жорсткий? Або, навпаки, надто м'який? Топпер на диван допоможе відрегулювати цей параметр. Є моделі з ефектом пам'яті, латексом чи кокосовою койрою, що дозволяє підібрати оптимальний рівень підтримки.

3. Багато покупців шукають саме ортопедичний матрас на диван, і не дарма. Спеціальний ортопедичний топер створює правильну підтримку хребта під час сну, знімає напругу з м'язів та суглобів. Він необхідний для людей з проблемами спини або тих, хто просто дбає про своє здоров'я. За статистикою, до 80% користувачів відчувають покращення після початку використання ортопедичного топера.

4. Топер слугує додатковим захисним шаром. Оберігає оббивку дивана від зносу, плям, пилу.

5. Більшість топерів мають знімні чохли, які легко прати. Це допомагає підтримувати чистоту спального місця.
Матрац на диван: як вибрати і навіщо він потрібен

Деякі моделі, як-от матрац топер органік, виготовляються з натуральних гіпоалергенних матеріалів і відмінно підходять для алергіків.

Як вибрати матрац на диван


Пункт №1 - Розмір


Ретельно виміряйте спальне місце. Популярні розміри – матрас на диван 140 на 190 см або матрас на диван 160х200 см, але завжди орієнтуйтесь на індивідуальні параметри дивана. Топер має лягати, не звисаючи і не утворюючи складок.

Пункт №2 - Висота


Для невеликих нерівностей достатньо топера висотою 3-5 см. Якщо ж диван має суттєві дефекти, обирайте моделі від 6 до 10 см.

Пункт №3 - Жорсткість


М'які матраци з піни Memory Foam або латексу підійдуть дорослим з вагою до 60 кг. Топери середньої жорсткості цілком універсальні. Мають хороший баланс комфорту та підтримки. Жорсткі моделі рекомендовані для людей з великою вагою, спортсменам, дітям. Вони містять шар кокосової койри.

Пункт №4 - Наповнювач


☑ ППУ - недорогий, пружний, довговічний.
☑ Memory Foam - адаптується до контурів тіла, знімає тиск.
☑ Латекс - пружний, еластичний, добре вентилюється, довговічний.
☑ Кокосова койра - надає жорсткості, забезпечує хорошу вентиляцію.
☑ Струттофайбер, холлофайбер - добре тримають форму.

Пункт №5 - Чохол


Бажано, щоб він був знімним та виготовленим з міцної, дихаючої, приємної на дотик тканини. Антиковзке покриття на нижній стороні або спеціальні фіксатори-резинки по кутах допоможуть топеру не з'їжджати з дивана.
Матрац на диван: як вибрати і навіщо він потрібен

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Купити топпер на диван зручно на сайті Taburetka.ua. Там можна переглянути товари онлайн, порівняти характеристики, почитати відгуки та отримати консультацію.
Матрац на диван: як вибрати і навіщо він потрібен
Матрац на диван: як вибрати і навіщо він потрібен


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Теги: матрац на диван, топер, Taburetka, реклама
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