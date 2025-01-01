На Запоріжжі росіяни скинули на будинки авіабомби, під завалами – люди
Сьогодні, 09:09
Сьогодні, 29 травня, вранці ворог атакував Пологівський район Запорізької області керованими авіабомбами. Під завалами зруйнованих будинків знаходяться люди.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки", – написав він.
За словами Федорова, під завалами знаходяться люди.
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Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки", – написав він.
За словами Федорова, під завалами знаходяться люди.
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