Отримав підозру за підтримку окупантів: уродженець Луцька, футболіст Тимощук, поскаржився на тиск з України

Анатолій Тимощук, який нині живе і працює у рф, скаржиться на тиск з українського боку.



Про це він розповів пропагандистському агентству ТАСС, пише



«З перших днів будь-якого тиску клуб (російський “Зеніт”, в якому працює Тимощук — ред.) надав мені всіляку підтримку. Особливо це цінно, коли відбуваються такі парадоксальні процеси, де мене намагаються звинуватити особисто в тому, що всі команди світу роблять на постійній основі, передаючи екіпірування у всілякі благодійні проєкти. захищаємо честь та гідність клубу, а також інтереси футболу у всьому світі», — заявив Тимощук.



Лише нещодавно Київська міська прокуратура оголосила йому підозру в пособництві рф після того, які він допоміг зібрати 700 тисяч рублів для військових окупаційних підрозділів рф, віддавши свою футболку на російський аукціон.



Він також поговорив із ТАСС про рішення Української асоціації футболу (УАФ) від 2022 року позбавити Тимощука тренерської ліцензії, а також усіх титулів на національному рівні. Він нагадав, що Спортивний арбітражний суд (CAS), що у швейцарській Лозанні, задовольнив позов футболіста до УАФ.



«Ніхто ніколи не погодиться з несправедливістю щодо футболістів та інших спортсменів, що відбувається. Тому якщо будуть якісь заходи, я це оскаржуватиму, відповідатиму за своє ім'я», — заявив Тимощук.



Про Тимощука



Футболіст з Луцька, який, зокрема, грав за «Шахтар» та німецьку «Баварію». Протягом 2000-2016 років був у Національній збірній України.



Уперше доєднався до російського ФК «Зеніт» у 2007 році. Продовжував працювати в росії навіть після початку російсько-української війни у 2014 році та повномасштабного російського вторгнення.



Наприкінці 2022 року в інтерв’ю він назвав війну проти України «спеціальною воєнною операцією» та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що «не все так однозначно». Тимощук також казав, що не бачить різниці між народами України та росії.



З 2023 року він перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність і позбавлений усіх нагород, серед яких орден «За мужність» III ступеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підсанкційний колишній капітан збірної команди України з футболу, уродженець Луцька, який нині живе і працює у рф, скаржиться на тиск з українського боку.Про це він розповів пропагандистському агентству ТАСС, пише Громадське «З перших днів будь-якого тиску клуб (російський “Зеніт”, в якому працює Тимощук — ред.) надав мені всіляку підтримку. Особливо це цінно, коли відбуваються такі парадоксальні процеси, де мене намагаються звинуватити особисто в тому, що всі команди світу роблять на постійній основі, передаючи екіпірування у всілякі благодійні проєкти. захищаємо честь та гідність клубу, а також інтереси футболу у всьому світі», — заявив Тимощук.Лише нещодавно Київська міська прокуратура оголосила йому підозру в пособництві рф після того, які він допоміг зібрати 700 тисяч рублів для військових окупаційних підрозділів рф, віддавши свою футболку на російський аукціон.Він також поговорив із ТАСС про рішення Української асоціації футболу (УАФ) від 2022 року позбавити Тимощука тренерської ліцензії, а також усіх титулів на національному рівні. Він нагадав, що Спортивний арбітражний суд (CAS), що у швейцарській Лозанні, задовольнив позов футболіста до УАФ.«Ніхто ніколи не погодиться з несправедливістю щодо футболістів та інших спортсменів, що відбувається. Тому якщо будуть якісь заходи, я це оскаржуватиму, відповідатиму за своє ім'я», — заявив Тимощук.Футболіст з Луцька, який, зокрема, грав за «Шахтар» та німецьку «Баварію». Протягом 2000-2016 років був у Національній збірній України.Уперше доєднався до російського ФК «Зеніт» у 2007 році. Продовжував працювати в росії навіть після початку російсько-української війни у 2014 році та повномасштабного російського вторгнення.Наприкінці 2022 року в інтерв’ю він назвав війну проти України «спеціальною воєнною операцією» та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що «не все так однозначно». Тимощук також казав, що не бачить різниці між народами України та росії.З 2023 року він перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність і позбавлений усіх нагород, серед яких орден «За мужність» III ступеня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію