За тиждень волинські медики швидкої 87 разів виїжджали на повідомлення про інсульт

За тиждень волинські медики швидкої 87 разів виїжджали на повідомлення про інсульт
За останній тиждень, із 26 травня по 1 червня, бригади Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги аж 87 разів виїжджали до пацієнтів з ознаками гострого мозкового інсульту.

Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.

Загалом за тиждень оперативно-диспетчерська служба опрацювала 4 081 дзвінок, а бригади екстреної медичної допомоги здійснили 2 702 виїзди. З них:

- 39 виїздів — з приводу гострого коронарного синдрому;

- 19 — на місця дорожньо-транспортних пригод;

- 23 — у випадках надзвичайних станів;

- 2 — до пацієнтів з політравмою;

- 5 — у зв’язку з опіками або переохолодженням;

- 35 — через кримінальний або виробничий травматизм.

Також медики провели дві успішні серцево-легеневі реанімації, що врятували життя пацієнтам у критичних станах.

А ще наприкінці тижня зросла кількість госпіталізацій дітей у стані алкогольного сп'яніння.

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