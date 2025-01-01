За тиждень волинські медики швидкої 87 разів виїжджали на повідомлення про інсульт





Про це повідомили на



Загалом за тиждень оперативно-диспетчерська служба опрацювала 4 081 дзвінок, а бригади екстреної медичної допомоги здійснили 2 702 виїзди. З них:



- 39 виїздів — з приводу гострого коронарного синдрому;



- 19 — на місця дорожньо-транспортних пригод;



- 23 — у випадках надзвичайних станів;



- 2 — до пацієнтів з політравмою;



- 5 — у зв’язку з опіками або переохолодженням;



- 35 — через кримінальний або виробничий травматизм.



Також медики провели дві успішні серцево-легеневі реанімації, що врятували життя пацієнтам у критичних станах.



А ще наприкінці тижня зросла кількість госпіталізацій дітей у стані алкогольного сп'яніння.



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