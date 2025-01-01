Слюсарки, трактористки та кранівниці: 39 волинянок освоюють стереотипно чоловічі професії





Про це під час Алла Куцин.



«Проєктом передбачена 31 професія. В 11 закладах профтехосвіти Волині є можливість здобути 14 нетипових для жінок професій, а саме: водії автотранспорту, електротранспорту, верстатники деревообробних верстатів й оператори верстатів з програмним керуванням, кранівники, електрогазозварники, електромонтери з ремонту та обслуговування сонячних установок, слюсарі та трактористи. Якщо ж у роботодавців виникне потреба навчити за професіями, яких немає у переліку місцевих освітніх закладів, то ми маємо можливість домовитися про навчання у будь-якому іншому регіоні держави. Загалом Волинь є лідером в Україні з реалізації цього проєкту. Станом на сьогодні уже 39 жінок успішно проходять навчання», – зазначила вона.



Щодо навчання учасників бойових дій, то за словами Алли Куцин, цей експериментальний проєкт реалізовується в області другий рік поспіль.



«Тут набагато більший перелік вакансій, адже навчання проводиться за 95 робітничими професіями та 400 освітніми програмами підвищення кваліфікації. Але навчатися можна виключно у 8-ми Центрах профтехосвіти державної служби зайнятості. На навчання уже направлено 77 учасників бойових дій, з них шестеро осіб з інвалідністю. Найбільшою популярністю користуються професії: водій автотранспортних засобів різних категорій, тракторист-машиніст с/г виробництва та оператор котельні. На разі ми маємо ще близько 70 бажаючих навчатися за цим проєктом. Принагідно хочу звернутися до лідерів громад, якщо на вашій території проживають учасники бойових дій, які бажають отримати нову професію, ми забезпечимо цей процес максимально швидко та зручно», – підкреслила вона.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З метою подолання дисбалансу на ринку праці, який виник під час воєнного стану, служба зайнятості розпочала реалізацію на Волині експериментального проєкту з навчання жінок та учасників бойових дій.Про це під час щотижневої наради в ОВА розповіла директорка обласного центру зайнятості«Проєктом передбачена 31 професія. В 11 закладах профтехосвіти Волині є можливість здобути 14 нетипових для жінок професій, а саме: водії автотранспорту, електротранспорту, верстатники деревообробних верстатів й оператори верстатів з програмним керуванням, кранівники, електрогазозварники, електромонтери з ремонту та обслуговування сонячних установок, слюсарі та трактористи. Якщо ж у роботодавців виникне потреба навчити за професіями, яких немає у переліку місцевих освітніх закладів, то ми маємо можливість домовитися про навчання у будь-якому іншому регіоні держави. Загалом Волинь є лідером в Україні з реалізації цього проєкту. Станом на сьогодні уже 39 жінок успішно проходять навчання», – зазначила вона.Щодо навчання учасників бойових дій, то за словами Алли Куцин, цей експериментальний проєкт реалізовується в області другий рік поспіль.«Тут набагато більший перелік вакансій, адже навчання проводиться за 95 робітничими професіями та 400 освітніми програмами підвищення кваліфікації. Але навчатися можна виключно у 8-ми Центрах профтехосвіти державної служби зайнятості. На навчання уже направлено 77 учасників бойових дій, з них шестеро осіб з інвалідністю. Найбільшою популярністю користуються професії: водій автотранспортних засобів різних категорій, тракторист-машиніст с/г виробництва та оператор котельні. На разі ми маємо ще близько 70 бажаючих навчатися за цим проєктом. Принагідно хочу звернутися до лідерів громад, якщо на вашій території проживають учасники бойових дій, які бажають отримати нову професію, ми забезпечимо цей процес максимально швидко та зручно», – підкреслила вона.

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