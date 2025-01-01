У медзакладах Волині запроваджують супровід ветеранів та військових





Про це стало відомо під час оперативної наради в облдержадміністрації, пишуть на



За словами начальника управління охорони здоров’я ОВА Юрія Легкодуха, фахівці із супроводу ветеранів уже працюють у шести комунальних медичних установах, зокрема у Володимирському ТМО, Луцькій ЦРЛ, Нововолинській ЦМЛ, Камінь-Каширській ЦРЛ, Ковельському МТМО та обласній психіатричній лікарні.



«Не лише ветерани, а й чинні військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, мають змогу звернутися до цих фахівців, вони їх фахово консультують та скеровують», – наголосив він.



Окрім того, на базі 25 комунальних закладів охорони здоров’я, де проходять лікування військовослужбовці, працюють позаштатні постійно діючі госпітальні військово-лікарські комісії, що проводять оцінку стану здоров’я військових, визначають вплив отриманих травм або захворювань на здатність виконувати службові обов’язки та ухвалюють рішення щодо подальших дій. Також у 10 медичних закладах функціонують експертні команди.



«Загалом сформовано 63 експертні команди, до роботи яких залучено 226 лікарів та 28 адміністраторів команд. З початку року оцінювання повсякденного функціонування особи проведено для понад 6,3 тисячі осіб, рішення про встановлення групи інвалідності прийнято для 5,1 тисяч», – розповів він.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У медзакладах Волинської області запроваджують супровід ветеранів війни та військовослужбовців.Про це стало відомо під час оперативної наради в облдержадміністрації, пишуть на сторінці облради в фейсбуці.За словами начальника управління охорони здоров’я ОВА, фахівці із супроводу ветеранів уже працюють у шести комунальних медичних установах, зокрема у Володимирському ТМО, Луцькій ЦРЛ, Нововолинській ЦМЛ, Камінь-Каширській ЦРЛ, Ковельському МТМО та обласній психіатричній лікарні.«Не лише ветерани, а й чинні військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, мають змогу звернутися до цих фахівців, вони їх фахово консультують та скеровують», – наголосив він.Окрім того, на базі 25 комунальних закладів охорони здоров’я, де проходять лікування військовослужбовці, працюють позаштатні постійно діючі госпітальні військово-лікарські комісії, що проводять оцінку стану здоров’я військових, визначають вплив отриманих травм або захворювань на здатність виконувати службові обов’язки та ухвалюють рішення щодо подальших дій. Також у 10 медичних закладах функціонують експертні команди.«Загалом сформовано 63 експертні команди, до роботи яких залучено 226 лікарів та 28 адміністраторів команд. З початку року оцінювання повсякденного функціонування особи проведено для понад 6,3 тисячі осіб, рішення про встановлення групи інвалідності прийнято для 5,1 тисяч», – розповів він.

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