Волинські лісівники бігли марафон, щоб здійснити мрію діток загиблого колеги
Сьогодні, 18:05
У вихідні у Воротнівському заказнику відбувся перший корпоративний забіг працівників Філії «Поліський лісовий офіс» – ЛісRUN-2025!».
Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.
Було дві дистанції — дорослі і діти.
Бігли не лише задля того, щоб перевірити себе на витривалість, а й зробити добру справу – зібрати кошти на здійснення мрії дітей загиблого воїна-лісівника. Що і зробили.
«Спорт, згуртованість, природа і щире бажання допомогти – це все про спортивну подію», — зазначають у дописі.
Організатором виступила первинна профспілкова організація Філії - і задумане їм вдалося на всі сто. Консультативну та іншу підтримку у підготовці забезпечили представники спортивного клубу «Лучеськ».
Наприкінці заходу корпоративно вирішили: ЛісRUNстає новою спортивною традицією лісівників Волині та Рівненщини.
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Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.
Було дві дистанції — дорослі і діти.
Бігли не лише задля того, щоб перевірити себе на витривалість, а й зробити добру справу – зібрати кошти на здійснення мрії дітей загиблого воїна-лісівника. Що і зробили.
«Спорт, згуртованість, природа і щире бажання допомогти – це все про спортивну подію», — зазначають у дописі.
Організатором виступила первинна профспілкова організація Філії - і задумане їм вдалося на всі сто. Консультативну та іншу підтримку у підготовці забезпечили представники спортивного клубу «Лучеськ».
Наприкінці заходу корпоративно вирішили: ЛісRUNстає новою спортивною традицією лісівників Волині та Рівненщини.
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