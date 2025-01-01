У Волинському перинатальному центрі розповіли історію дівчинки, яка народилася з вагою 640 грамів

У Волинському перинатальному центрі розповіли історію дівчинки, яка народилася з вагою 640 грамів
У Волинському обласному перинатальному центрі розповіли зворушливу історію маленької пацієнтки, яка народилася передчасно, з вагою лише 640 грамів. Сьогодні дівчинці Люсії вже виповнилося три роки, і вона разом із родиною живе повноцінним життям в Іспанії.

Про це йдеться у сторінці медзакладу у фейсбуці.

"Її історія розпочалась в Україні, у Луцьку. Перший, сонячний день літа для її мами затьмарив різкий біль у животі… 24 тижні — це трішки більше за половину вагітності. Термінова госпіталізація, шок, паніка, нерозуміння того, чому це відбувається... Все сталося так швидко, що не було часу на роздуми. Потрібно було діяти негайно…", — зазначають у дописі.

Люсія народилася настільки крихітною, що уміщалася в долонях лікаря-реаніматолога. Вона не могла самостійно дихати, підтримувати серцебиття та температуру. Але вже з перших хвилин стало зрозуміло, що ця маленька дівчинка — справжня бійчиня та вона буде боротися за своє життя.

У Волинському перинатальному центрі розповіли історію дівчинки, яка народилася з вагою 640 грамів

День за днем, тиждень за тижнем, команда відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених робила все і навіть більше задля її здоров'я. Незліченні години штучної вентиляції легень, постійний моніторинг, десятки обстежень, сотні маніпуляцій, цілодобова робота.

"Неможливо порахувати, скільки сил було вкладено, скільки частинок душі віддав кожен із нас, аби Люсія могла жити, — говорить завідувачка відділення Тетяна Загребельна. Перші подихи, перші дотики і сльози щастя мами, коли вона змогла, нарешті, взяти свою доню на руки — це ті моменти щастя, які закарбовуються в пам'яті назавжди! В ті хвилини навіть мовний бар'єр — не перешкода, щоб зрозуміти одне одного. Люсія пройшла через усі випробування і ми усі пройшли їх разом з нею".

У Волинському перинатальному центрі розповіли історію дівчинки, яка народилася з вагою 640 грамів

Після повернення додому, до сонячної Іспанії, боротьба Люсії продовжилася. Щоденні заняття з реабілітологами, масажі, вправи, фізіопроцедури. Батьки викладалися на повну, приділяючи увесь свій час розвитку і здоров’ю своєї крихітки. Її здоров'я було настільки крихким, що кожна застуда закінчувалася госпіталізацією.

Та час летить дуже швидко. Ось вже і перші кроки, перше "мама" та перші розбиті коліна. Сьогодні Люсії вже виповнилося три рочки.
Щороку на день народження Люсії її батьки дякують лікарям, які врятували доньку, частуючи команду відділення смаколиками.

У Волинському перинатальному центрі розповіли історію дівчинки, яка народилася з вагою 640 грамів


У Волинському перинатальному центрі розповіли історію дівчинки, яка народилася з вагою 640 грамів


У Волинському перинатальному центрі розповіли історію дівчинки, яка народилася з вагою 640 грамів


У Волинському перинатальному центрі розповіли історію дівчинки, яка народилася з вагою 640 грамів


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