Втрата в Олицькій громаді: загинув військовослужбовець Назарій Літвінцов

Втрата в Олицькій громаді: загинув військовослужбовець Назарій Літвінцов
Трагічну звістку про важку втрату отримала Олицька громада. На війні загинув Назарій Літвінцов, житель села Метельне. Йому було всього 23 роки.

Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.

Солдат, оператор відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 2 стрілецького батальйону був призваний 15 лютого 2023 року.

Загинув військовослужбовець 01.06.2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко, Волноваського району, Донецької області.

"Світлий спомин про Назарія назавжди залишиться у наших серцях. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Нехай Господь допоможе рідним та близьким нашого славного Воїна перенести біль утрати", - зазначають у дописі.

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