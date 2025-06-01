Втрата в Олицькій громаді: загинув військовослужбовець Назарій Літвінцов
Сьогодні, 19:55
Трагічну звістку про важку втрату отримала Олицька громада. На війні загинув Назарій Літвінцов, житель села Метельне. Йому було всього 23 роки.
Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
Солдат, оператор відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 2 стрілецького батальйону був призваний 15 лютого 2023 року.
Загинув військовослужбовець 01.06.2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко, Волноваського району, Донецької області.
"Світлий спомин про Назарія назавжди залишиться у наших серцях. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Нехай Господь допоможе рідним та близьким нашого славного Воїна перенести біль утрати", - зазначають у дописі.
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Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
Солдат, оператор відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 2 стрілецького батальйону був призваний 15 лютого 2023 року.
Загинув військовослужбовець 01.06.2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко, Волноваського району, Донецької області.
"Світлий спомин про Назарія назавжди залишиться у наших серцях. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Нехай Господь допоможе рідним та близьким нашого славного Воїна перенести біль утрати", - зазначають у дописі.
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