Втрата в Олицькій громаді: загинув військовослужбовець Назарій Літвінцов

Назарій Літвінцов, житель села Метельне. Йому було всього 23 роки.



Про це йдеться на



Солдат, оператор відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 2 стрілецького батальйону був призваний 15 лютого 2023 року.



Загинув військовослужбовець 01.06.2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко, Волноваського району, Донецької області.



"Світлий спомин про Назарія назавжди залишиться у наших серцях. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Нехай Господь допоможе рідним та близьким нашого славного Воїна перенести біль утрати", - зазначають у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічну звістку про важку втрату отримала Олицька громада. На війні загинув, житель села Метельне. Йому було всього 23 роки.Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.Солдат, оператор відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 2 стрілецького батальйону був призваний 15 лютого 2023 року.Загинув військовослужбовець 01.06.2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко, Волноваського району, Донецької області."Світлий спомин про Назарія назавжди залишиться у наших серцях. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Нехай Господь допоможе рідним та близьким нашого славного Воїна перенести біль утрати", - зазначають у дописі.

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