Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 3 червня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза, вранці та вдень значний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний,7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 19-21°.



Область



Хмарна погода з проясненнями Вночі короткочасний дощ, вранці та вдень значний дощ, гроза, вдень місцями град. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 13-18°, вдень 17-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза, вранці та вдень значний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний,7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 19-21°.Хмарна погода з проясненнями Вночі короткочасний дощ, вранці та вдень значний дощ, гроза, вдень місцями град. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 13-18°, вдень 17-22°.

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