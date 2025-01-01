Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 3 червня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза, вранці та вдень значний дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний,7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 19-21°.

Область

Хмарна погода з проясненнями Вночі короткочасний дощ, вранці та вдень значний дощ, гроза, вдень місцями град. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 17-22°.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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