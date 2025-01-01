Суд виправдав ексдиректора музею-скансену Олександра Середюка

2 червня у Луцькому міськрайонному суді завершився розгляд справи за обвинуваченням колишнього директора музею історії сільського господарства ВолиніЕкскерівника музею-скансену визнали невинуватим у службовому підробленні та привласненні державних грошей, повідомило Суспільне.Кримінальне провадження стосовно Олександра Середюка розпочалось у квітні 2021 року. Теперішній директор музею Роман Ковальчук звернувся у правоохоронні органи і заявив, що Олександр Середюк не мав права щомісяця отримувати 25 % доплати до окладу за науковий ступінь на підставі диплома доктора філософії, виданого Міжрегіональною академією управління персоналом.Обвинувачення вважає, що протягом 13 років роботи Олександр Середюк незаконно отримав понад 111 тисяч гривень бюджетних коштів.Під час судового засідання 27 листопада 2024 року аудитор Олег Заєць, який виступив у якості свідка, заявив, що диплом Середюка не відповідає встановленому зразку, не засвідчує наявність наукового ступеня та не дає право на державні гарантії встановлені законодавством України для наукових працівників.Під час слідства та судових засідань Олександр Середюк не визнав провину.Прокурорв промові під час судових дебатів, які передували вироку, пропонував визнати винним Олександра Середюка у привласненні, розтраті майна та заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він просив стягнути з Середюка 111 399,56 грн.Вирок оголосила суддя. Окрім визнання невинуватим Середюка, вона також зазначила, що цивільний позов музею про стягнення з обвинуваченого коштів, залишається без розгляду.Обвинувачений Олександр Середюк в коментарі Суспільному розповів, що ухвалою суду задоволений. "Мене цей вирок реабілітував не лише в цьому залі судового засідання, а й в очах громадськості", — сказав ексдиректор музею.Нинішній директор музею історії сільського господарства Волиніз ухвалою суду не згодний. З його слів, виправдальне рішення по справі Середюка він планує оскаржити. "Буду подавати апеляцію. Зі сторони Середюка лунало багато брехні та маніпуляції на мою адресу і в адресу музею", — зазначив керівник музею-скансену.На вирок протягом 30 днів до Волинського апеляційного суду може бути подана апеляція, сказала суддя Оксана Данелюк. Прокурор Юрій Леськів на останньому засіданні суду був відсутній. Телефоном Суспільному сказав, що рішення щодо апеляції ухвалять після ознайомлення з вироком.