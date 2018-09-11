Бюджет участі 4.5.0 : у Луцьку обрали проєкти для голосування

Бюджет участі 4.5.0 : у Луцьку обрали проєкти для голосування
До 10 червня в Луцькій територіальній громаді триває онлайн голосування за проєкти конкурсу "Бюджету участі 4.5.0" за перше півріччя. До голосування відібрали 23 із 26 проєктів.

Як розповів Суспільному начальник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцькради Сергій Омельчук, усі проєкти спрямовані на підтримку Сил безпеки й оборони України або на захист і підготовку цивільного населення до національного спротиву в умовах війни.

"Із 23 відібраних проєктів 11-12 спрямовані на Сили безпеки та оборони, зокрема конкретно 10 проєктів стосуються придбання квадрокоптерів DJI Matrice, станції управління, тепловідбивних захисних костюмів для рятувальників, а також плетіння маскувальних сіток", — зазначив Сергій Омельчук.

Зі слів посадовця, цього разу до участі реєструвалося більше шкіл, ніж минулого року.

"7 шкіл подалося, але в нас квота не більше трьох проєктів. В основному, це облаштування пандусів, освітніх просторів для підтримки родин військових чи соціально-психологічна підтримка", — додав Сергій Омельчук.

У рамках фінансування "Бюджету участі 4.5.0", що складає 4 мільйони гривень, максимальна кількість проєктів-переможців — 16. Визначення проєктів-переможців відбуватиметься з 11 до 15 червня. Реалізувати свої проєкти автори мають до кінця року.

Віддати голос за проєкт можна за цим посиланням. До голосування можуть зголошуватися всі повнолітні мешканці Луцька та Луцької громади.

Що відомо про Бюджет участі 4.5.0"

Реєстрація заяв до участі в конкурсі "Бюджет участі 4.5.0" розпочалася 1 квітня 2025 року.

До голосування допускали проєкти, спрямовані на закупівлю обладнання, захисного спорядження для військових, реабілітацію, навчання цивільних тактичній медицині та базовій військовій підготовці, комплектування укриттів навчальних закладів тощо.

Довідково: Бюджет участі — процес взаємодії міськради з громадськістю, направлений на залучення жителів міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на розв'язання пріоритетних проблем населених пунктів та його жителів, проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.

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Теги: Бюджет участі, конкурс, Луцьк
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