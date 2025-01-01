89% усіх інцидентів з ТЦК – це фейки: командування Сухопутних військ про резульати перевірок





Про це йдеться на



Відтак, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки) пов’язаних з ТЦК виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО.



Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:



- 4 особи відсторонено від виконання обов’язків;

- 2 особи звільнено з посад;

- 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

- 27 службових розслідувань тривають.



Варто зазначити, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.



Зазначили, що командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання.



Водночас тут закликали громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні.



"Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль", – зазначають у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Сухопутних військ публічно прозвітувало перед суспільством про роботу ТЦК та СП.Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбуці.Відтак, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки) пов’язаних з ТЦК виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО.Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:- 4 особи відсторонено від виконання обов’язків;- 2 особи звільнено з посад;- 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;- 27 службових розслідувань тривають.Варто зазначити, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.Зазначили, що командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання.Водночас тут закликали громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні."Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль", – зазначають у дописі.

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