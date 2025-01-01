Росіяни обстріляли пожежну частину в Запорізькій області: четверо рятувальників поранені





Про це йдеться на



Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранені 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження — їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога. Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини.



Під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.



"Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках — людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним", — йдеться у дописі.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 2 червня, ворог здійснив черговий обстріл пожежно-рятувальної частини в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.Про це йдеться на сторінці ДСНС України у фейсбуці.Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранені 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження — їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога. Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини.Під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини."Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках — людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним", — йдеться у дописі.

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