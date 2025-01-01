«На щиті» до рідного дому на Волині повертається Герой Дмитро Лехів

«На щиті» до рідного дому на Волині повертається Герой Дмитро Лехів
Волинян закликають завтра, 4 червня, гідно зустріти загиблого військовослужбовця Дмитра Лехіва.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

У середу, 4 червня, через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із тілом Героя Дмитра Лехіва з Литовезької громади.

За словами міського голови, о 09:00 - виїзд від моргу міста.

Прощання та поховання відбудуться у селі Литовеж.

«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
«На щиті» до рідного дому на Волині повертається Герой Дмитро Лехів

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Теги: загиблі, війна
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