«На щиті» до рідного дому на Волині повертається Герой Дмитро Лехів
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Волинян закликають завтра, 4 червня, гідно зустріти загиблого військовослужбовця Дмитра Лехіва.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У середу, 4 червня, через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із тілом Героя Дмитра Лехіва з Литовезької громади.
За словами міського голови, о 09:00 - виїзд від моргу міста.
Прощання та поховання відбудуться у селі Литовеж.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У середу, 4 червня, через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із тілом Героя Дмитра Лехіва з Литовезької громади.
За словами міського голови, о 09:00 - виїзд від моргу міста.
Прощання та поховання відбудуться у селі Литовеж.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
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