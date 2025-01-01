«На щиті» до рідного дому на Волині повертається Герой Дмитро Лехів

загиблого військовослужбовця Дмитра Лехіва.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



У середу, 4 червня, через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із тілом Героя Дмитра Лехіва з Литовезької громади.



За словами міського голови, о 09:00 - виїзд від моргу міста.



Прощання та поховання відбудуться у селі Литовеж.



«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян закликають завтра, 4 червня, гідно зустрітиПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаУ середу, 4 червня, через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із тілом Героя Дмитра Лехіва з Литовезької громади.За словами міського голови, о 09:00 - виїзд від моргу міста.Прощання та поховання відбудуться у селі Литовеж.«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.

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