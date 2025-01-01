Понад рік невідомості: стало відомо про смерть захисника з Волині Дмитра Лехіва

Понад рік невідомості: стало відомо про смерть захисника з Волині Дмитра Лехіва
Підтвердили смерть захисника із Литовезької громади Дмитра Лехіва, який загинув понад рік тому у Запорізькій області.

Про це повідомили у громаді.

Захисник з Волині Дмитро Лехів загинув 11 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Понад рік невідомості: стало відомо про смерть захисника з Волині Дмитра Лехіва

Детальну інформацію про дату прибуття тіла Героя та чин поховання повідомлять згодом.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії: що виявили археологи
Сьогодні, 15:03
У Луцьку тимчасово не курсують тролейбуси через проспект Відродження
Сьогодні, 14:01
Понад рік невідомості: стало відомо про смерть захисника з Волині Дмитра Лехіва
Сьогодні, 13:31
Сказ у Луцьку: не всі, хто контактував із хворим кошеням, отримали вакцину. ВІДЕО
Сьогодні, 13:14
Бізнеследі з Луцька стала Міс України
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Луцька громада у скорботі: на передовій загинули п'ятеро Героїв з Луцька Луцька громада у скорботі: на передовій загинули п'ятеро Героїв з Луцька
24 травня, 16:19
Два роки в невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Григорія Душного Два роки в невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Григорія Душного
18 травня, 20:11
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Данилюк На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Данилюк
17 травня, 18:38
На фронті загинув захисник з Волині Володимир Кмін На фронті загинув захисник з Волині Володимир Кмін
15 травня, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії: що виявили археологи
Сьогодні, 15:03
 0
У Луцьку тимчасово не курсують тролейбуси через проспект Відродження
Сьогодні, 14:01
 0
Понад рік невідомості: стало відомо про смерть захисника з Волині Дмитра Лехіва
Сьогодні, 13:31
 0
Сказ у Луцьку: не всі, хто контактував із хворим кошеням, отримали вакцину. ВІДЕО
Сьогодні, 13:14
 0
Бізнеследі з Луцька стала Міс України
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8