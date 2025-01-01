Понад рік невідомості: стало відомо про смерть захисника з Волині Дмитра Лехіва

Дмитра Лехіва, який загинув понад рік тому у Запорізькій області.



Про це повідомили у громаді.



Захисник з Волині Дмитро Лехів загинув 11 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



Детальну інформацію про дату прибуття тіла Героя та чин поховання повідомлять згодом.



ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.



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