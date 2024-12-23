У Луцьку тимчасово не курсують тролейбуси через проспект Відродження

Станом на 12:00 31 травня в Луцьку тролейбуси за маршрутом №15А не курсують через проспект Відродження у зв'язку з пошкодженням електроопори в результаті ДТП, що сталася напередодні ввечері.Про це повідомили в міській раді Луцька.Наразі на місці аварії працюють комунальні служби, які демонтують пошкоджений бетонний стовп і встановлять новий. Через проведення цих робіт тролейбуси №15А курсують за зміненим маршрутом.Також змінили маршрут тролейбуси за маршрутом №1, які їздять на вулицю Рівненська до кафе "Околиця". Рух електротранспорту за звичним маршрутом відновлять після завершення аварійно-відновлювальних робіт.