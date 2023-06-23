Для волинського ліцею збудують власне протирадіаційне сховище за 46 мільйонів





Тендер на будівництво проводили тричі, а на сам проєкт витратили понад 2 мільйони гривень. Спершу міська влада планувала збудувати триповерховий навчальний корпус з укриттям одразу, однак згодом плани змінилися,



Договір про закупівлю робіт з будівництва за результатами тендеру уклали 21 травня 2025 року із приватним підприємством «Роудіз» з-під Луцька. В обґрунтуванні закупівлі йдеться, що будівництво необхідне для безпечного навчання школярів.



Заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею, який опікується тендером, Віталій Кашубський на запитання відповів, що нині ліцей укриття не має, хоч у навчального закладу є три різні корпуси.



Від початку повномасштабної війни діти ходять до найпростішого сховища, яке використовують за договором ліцею з місцевим собором. Оскільки ліцей розташований в історичній частині міста, підготовка до будівництва починалася з археологічних робіт.



«Зараз реалізовується 1-й пусковий етап, що передбачає лише будівництво укриття за 46 мільйонів. По завершенні першого і, як тільки будуть кошти, буде другий етап будівництва орієнтовно вартістю 70 мільйонів», – повідомив Віталій Кашубський.



Отож, підземне укриття збудують поруч інших будівель ліцею на вулиці 20-го Липня, 21. Очікувана вартість проєкту на відкритих торгах становила 48,4 мільйона гривень.



На тендер зареєструвалося два учасники – чернівецька компанія «Універсал Буд-2020» з пропозицією виконати роботи за 46,5 мільйона та волинська фірма «Роудіз», яка виставила вартість за свою роботу у розмірі 46 мільйонів. Відповідно, місцева компанія й перемогла у тендері. Договір про будівництво сторони підписали 21 травня.



«Площа забудови об’єкту становить 2061,5 квадтратних метрів, у тому числі укриття – 1119,5 квадратних метрів, навчальний корпус – 942,0 квадрати. Будівля навчального корпусу та укриття в плані прямокутної форми, з приблокованим аварійним виходом», – занотовано в експертному звіті щодо проєкту будівлі.



Проєктом передбачено, що в укритті, яке матиме кілька входів, будуть медпункт, господарські та техприміщення, санвузли, кімната зв’язку і пункту керування, приміщення системи водопостачання, зберігання продуктів, води, паливно-мастильних матеріалів та установок (дизельної електростанції).



Укриття запроєктоване з двома евакуаційними виходами, розміщеними по торцях навчального корпусу та одним аварійними евакуаційним виходом, розміщеним за межами прогнозованого руйнування будівлі.



У договорі йдеться, що укриття мають завершити до 1 грудня 2025 року. У володимирському ліцеї його планують використовувати одразу ж після здачі в експлуатацію. За календарним графіком, будуватимуть з червня по листопад включно.



Гарантійний строк становитиме 10 років з дня прийому обʼєкта. Розраховуватися з підрядником будуть частинами: 31,8 мільйона заплатять цього року, а вже у 2026 році доплатять залишок – 14,2 мільйона гривень.



Варто зазначити, що на завершення тендеру інший учасник – фірма «Універсал Буд-2020» зробила зауваження замовнику, що переможцем компанію «Роудіз» ліцей начебто визнав неправомірно.



Мовляв, підрядник не вказав у своїй договірній ціні рік виконання робіт та не зазначив поточні ціни на окремі матеріально-технічні ресурси. Відтак «Універсал Буд-2020» вимагав скасувати рішення про переможця закупівлі, але замовник відхилив цю вимогу і пояснив, що цінова пропозиція фірми-переможця включає усі необхідні витрати, потрібні для повного виконання робіт.



Перевірку цієї закупівлі провели співробітники управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області: вони цікавилися, чому саме таку очікувану вартість будівництва передбачив замовник, характеристикою робіт та особливостями витрат. Втім, жодних порушень у підсумку моніторингу аудитори не виявили.



Загалом, за інформацією онлайн-платформи Big Recovery Portal, квітневий тендер на будівництво корпусу ліцею у Володимирі за рахунком є третім. Перший скасували через помилку в документах, а другий, на який прийшов єдиний учасник, не відбувся, оскільки документація будівельної фірми не відповідала вимогам.



Непросто було і з проєктом: на нього витратили загалом понад 2 мільйони гривень. Спочатку вклали півтора мільйона у загальний проєкт: за нього взялися у березні 2023 року; улітку за 82,5 тисячі замовляли експертизу.



А через рік, коли стало відомо, що Володимирська міськрада не потягне власним коштом будівництво триповерхового корпусу одразу, оскільки з місцевого бюджету у державний забрали ПДФО на доходи військвослужбовців, ліцей замовив коригування проєкту й експертизи – загалом ще на майже пів мільйона гривень. Відтак будівлю зводитимуть двома чергами.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі спорудять протирадіаційне укриття для місцевого ліцею. На будівництво в міському бюджеті передбачено 46 мільйонів гривень. З 2022 року, відколи почалася повномасштабна війна, учні й учителі ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради під час тривог ходять у сховище місцевого храму.Тендер на будівництво проводили тричі, а на сам проєкт витратили понад 2 мільйони гривень. Спершу міська влада планувала збудувати триповерховий навчальний корпус з укриттям одразу, однак згодом плани змінилися, передає «Сила правди».Договір про закупівлю робіт з будівництва за результатами тендеру уклали 21 травня 2025 року із приватним підприємством «Роудіз» з-під Луцька. В обґрунтуванні закупівлі йдеться, що будівництво необхідне для безпечного навчання школярів.Заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею, який опікується тендером,на запитання відповів, що нині ліцей укриття не має, хоч у навчального закладу є три різні корпуси.Від початку повномасштабної війни діти ходять до найпростішого сховища, яке використовують за договором ліцею з місцевим собором. Оскільки ліцей розташований в історичній частині міста, підготовка до будівництва починалася з археологічних робіт.«Зараз реалізовується 1-й пусковий етап, що передбачає лише будівництво укриття за 46 мільйонів. По завершенні першого і, як тільки будуть кошти, буде другий етап будівництва орієнтовно вартістю 70 мільйонів», – повідомив Віталій Кашубський.Отож, підземне укриття збудують поруч інших будівель ліцею на вулиці 20-го Липня, 21. Очікувана вартість проєкту на відкритих торгах становила 48,4 мільйона гривень.На тендер зареєструвалося два учасники – чернівецька компанія «Універсал Буд-2020» з пропозицією виконати роботи за 46,5 мільйона та волинська фірма «Роудіз», яка виставила вартість за свою роботу у розмірі 46 мільйонів. Відповідно, місцева компанія й перемогла у тендері. Договір про будівництво сторони підписали 21 травня.«Площа забудови об’єкту становить 2061,5 квадтратних метрів, у тому числі укриття – 1119,5 квадратних метрів, навчальний корпус – 942,0 квадрати. Будівля навчального корпусу та укриття в плані прямокутної форми, з приблокованим аварійним виходом», – занотовано в експертному звіті щодо проєкту будівлі.Проєктом передбачено, що в укритті, яке матиме кілька входів, будуть медпункт, господарські та техприміщення, санвузли, кімната зв’язку і пункту керування, приміщення системи водопостачання, зберігання продуктів, води, паливно-мастильних матеріалів та установок (дизельної електростанції).Укриття запроєктоване з двома евакуаційними виходами, розміщеними по торцях навчального корпусу та одним аварійними евакуаційним виходом, розміщеним за межами прогнозованого руйнування будівлі.У договорі йдеться, що укриття мають завершити до 1 грудня 2025 року. У володимирському ліцеї його планують використовувати одразу ж після здачі в експлуатацію. За календарним графіком, будуватимуть з червня по листопад включно.Гарантійний строк становитиме 10 років з дня прийому обʼєкта. Розраховуватися з підрядником будуть частинами: 31,8 мільйона заплатять цього року, а вже у 2026 році доплатять залишок – 14,2 мільйона гривень.Варто зазначити, що на завершення тендеру інший учасник – фірма «Універсал Буд-2020» зробила зауваження замовнику, що переможцем компанію «Роудіз» ліцей начебто визнав неправомірно.Мовляв, підрядник не вказав у своїй договірній ціні рік виконання робіт та не зазначив поточні ціни на окремі матеріально-технічні ресурси. Відтак «Універсал Буд-2020» вимагав скасувати рішення про переможця закупівлі, але замовник відхилив цю вимогу і пояснив, що цінова пропозиція фірми-переможця включає усі необхідні витрати, потрібні для повного виконання робіт.Перевірку цієї закупівлі провели співробітники управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області: вони цікавилися, чому саме таку очікувану вартість будівництва передбачив замовник, характеристикою робіт та особливостями витрат. Втім, жодних порушень у підсумку моніторингу аудитори не виявили.Загалом, за інформацією онлайн-платформи Big Recovery Portal, квітневий тендер на будівництво корпусу ліцею у Володимирі за рахунком є третім. Перший скасували через помилку в документах, а другий, на який прийшов єдиний учасник, не відбувся, оскільки документація будівельної фірми не відповідала вимогам.Непросто було і з проєктом: на нього витратили загалом понад 2 мільйони гривень. Спочатку вклали півтора мільйона у загальний проєкт: за нього взялися у березні 2023 року; улітку за 82,5 тисячі замовляли експертизу.А через рік, коли стало відомо, що Володимирська міськрада не потягне власним коштом будівництво триповерхового корпусу одразу, оскільки з місцевого бюджету у державний забрали ПДФО на доходи військвослужбовців, ліцей замовив коригування проєкту й експертизи – загалом ще на майже пів мільйона гривень. Відтак будівлю зводитимуть двома чергами.

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