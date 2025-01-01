В Україні завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії: що виявили археологи





Про це в інтерв'ю



Жертви Волинської трагедії. Що виявили археологи



"В процесі ексгумації ми знайшли братську могилу, де лежали останки 42 осіб. Серед них приблизно 10 дітей. Причому троє з цих дітей взагалі маленькі, віком до 3 років. Серед дорослих приблизно половина жінок і половина чоловіків", – зазначила Аліна Харламова.



За її словами, спершу до цього була проведена велика підготовча робота. Збирали свідчення очевидців тих подій, вивчали історичні документи, потім велися пошукові роботи, поки врешті вдалося натрапити на край цієї братської могили. Саму ексгумацію провели в період наприкінці квітня – на початку травня.



Зазначимо, у польської сторони були списки людей, які могли перебувати в цій братській могилі. Тобто тепер будуть встановлені конкретні імена людей, які там були поховані, додала археолог.



"Пізніше буде проведена генетична експертиза і, сподіваюся, вдасться встановити імена осіб, яких ми знайшли", – пояснила вона.



При цьому перевозити останки людей до Польщі не будуть. Їх перепоховають там же, у Пужниках. На думку Аліни Харламової, це логічно, бо ці люди все життя прожили саме в цій місцевості.



Як проводили ексгумації



Вперше за багато років процес ексгумації жертв Волинської трагеїії почали наприкінці квітні 2025 року і закінчили на початку травня. Процес виявився непростим, адже кладовище та місце проведення робіт розташовані в глухому лісі. Доставити туди кілька тонн спеціалізованої техніки було вкрай складно.



Це перша за багато років ексгумація жертв Волинської трагедії. У 2017 році Україна наклала мораторій на ексгумацію польських жертв Волинської трагедії через загострення історичних суперечок.



Лише після домовленостей між міністрами закордонних справ України та Польщі мораторій було знято. Наприкінці листопада 2024 року глава МЗС України і Польщі ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій. Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумаційних робіт. Це дозволило розпочати підготовку до ексгумаційних робіт у Пужниках.



Волинська трагедія



Волинська трагедія – складний і трагічний епізод українсько-польського конфлікту, що стався у 1943-1944 роках на Волині, під час Другої світової війни. Йдеться про вбивства польського цивільного населення на території Волинської області, які вчинялися переважно підрозділами Української повстанської армії (УПА), а також місцевими селянами.



Водночас мали місце й жорстокі польські акції проти українців – з боку Армії Крайової та польських формувань самооборони.



Волинська трагедія залишається чутливою темою у польсько-українських відносинах. Історики обох країн намагаються налагодити діалог, є спільні комісії. На тлі нинішньої підтримки України Польщею під час війни тема менше політизується, але залишається в історичній пам’яті обох народів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У травні завершився процес ексгумації жертв Волинської трагедії, яку проводила українсько-польська експедиція. Знайшли братську могилу, де лежали останки 42 осіб. Серед них – 10 дітей.Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівниця української команди, археолог ТзОВ “Спеціалізована установа “Волинські старожитності” Аліна Харламова."В процесі ексгумації ми знайшли братську могилу, де лежали останки 42 осіб. Серед них приблизно 10 дітей. Причому троє з цих дітей взагалі маленькі, віком до 3 років. Серед дорослих приблизно половина жінок і половина чоловіків", – зазначила Аліна Харламова.За її словами, спершу до цього була проведена велика підготовча робота. Збирали свідчення очевидців тих подій, вивчали історичні документи, потім велися пошукові роботи, поки врешті вдалося натрапити на край цієї братської могили. Саму ексгумацію провели в період наприкінці квітня – на початку травня.Зазначимо, у польської сторони були списки людей, які могли перебувати в цій братській могилі. Тобто тепер будуть встановлені конкретні імена людей, які там були поховані, додала археолог."Пізніше буде проведена генетична експертиза і, сподіваюся, вдасться встановити імена осіб, яких ми знайшли", – пояснила вона.При цьому перевозити останки людей до Польщі не будуть. Їх перепоховають там же, у Пужниках. На думку Аліни Харламової, це логічно, бо ці люди все життя прожили саме в цій місцевості.Вперше за багато років процес ексгумації жертв Волинської трагеїії почали наприкінці квітні 2025 року і закінчили на початку травня. Процес виявився непростим, адже кладовище та місце проведення робіт розташовані в глухому лісі. Доставити туди кілька тонн спеціалізованої техніки було вкрай складно.Це перша за багато років ексгумація жертв Волинської трагедії. У 2017 році Україна наклала мораторій на ексгумацію польських жертв Волинської трагедії через загострення історичних суперечок.Лише після домовленостей між міністрами закордонних справ України та Польщі мораторій було знято. Наприкінці листопада 2024 року глава МЗС України і Польщі ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій. Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумаційних робіт. Це дозволило розпочати підготовку до ексгумаційних робіт у Пужниках.Волинська трагедія – складний і трагічний епізод українсько-польського конфлікту, що стався у 1943-1944 роках на Волині, під час Другої світової війни. Йдеться про вбивства польського цивільного населення на території Волинської області, які вчинялися переважно підрозділами Української повстанської армії (УПА), а також місцевими селянами.Водночас мали місце й жорстокі польські акції проти українців – з боку Армії Крайової та польських формувань самооборони.Волинська трагедія залишається чутливою темою у польсько-українських відносинах. Історики обох країн намагаються налагодити діалог, є спільні комісії. На тлі нинішньої підтримки України Польщею під час війни тема менше політизується, але залишається в історичній пам’яті обох народів.

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