Луцький ЦНАП перевірили на доступність: які результати
Сьогодні, 17:13
У Луцьку перевірили на доступність ЦНАП за адресою вул. Лесі Українки, 35.
Перевірку анонсувало 27 березня Міністерство цифрової трансформації, передає "Місто. Медіа".
Експерти перевіряли:
доступність маршруту відвідувача;
фізичну, цифрову, інформаційну безбар’єрність;
комунікаційну та організаційну доступність.
Обстежили стоянку, прилеглі пішохідні зони та безпосередньо будівлю.
Рекомендації, що варто змінити на території:
розширити доступні паркомісця, бо вони тільки частково відповідають нормам ДБН;
зробити капітальний ремонт покриття території, а саме:
замінити на прилеглих пішохідних зонах покриття на тротуарну плитку без фаски ;
замінити похили, бо вони не відповідають нормативам;
відремонтувати сходи, встановити там поручні та облаштувати тактильні смуги;
встановити кілька лавок з підлокітниками та спинками;
встановити велопарковку «Шеффілд стенд»;
замінити аудіопокажчик на новий з функцією автоматичного вмикання при наближенні людини з порушення зору (замість безперервного режиму);
замінити поручні на нормативні (ті що є — зависокі);
замінити кнопку виклику консультанта на контрастного кольору і перенести під табличку;
встановити нормативну інформаційну табличку при вході.
Рекомендації, що змінити в приміщенні:
нанести контрастне маркування на прозорі перегородки на рецепції;
встановити портативну індукційну петлю ;
облаштувати пониження стійки гардероба;
встановити мнемосхему простору ;
впорядкувати меблі у холі, аби були вільні проходи;
передбачити декілька стільців з підлокітниками;
розвернути термінали у протилежні боки;
замінити поличку-столик для гаджетів (зависока);
понизити стійку знайдених документів;
промаркувати усі прозорі двері та перегородки і замінити ручки на темного кольору;
біля усіх входів в приміщення встановити нормативні універсальні інформаційні таблички (назва або номер приміщення, піктограма, шрифт Брайля);
перевісити двері у вбиральні дзеркально (так, щоб ручка опинилася ліворуч);
перенести рукомийник, дзеркало, сушарку і паперові рушники у вбиральні згідно з правилами;
розглянути технічну можливість встановити підіймальну платформу або ліфт на другий поверх;
капітально відремонтувати вбиральню для персоналу;
передбачити хоча б один спеціальний (понижений) інфокіоск.
Аудит ініціювала та реалізувала програма EGAP .
Всього до списку потрапили 14 громад з 7 регіонів (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей).
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Перевірку анонсувало 27 березня Міністерство цифрової трансформації, передає "Місто. Медіа".
Експерти перевіряли:
доступність маршруту відвідувача;
фізичну, цифрову, інформаційну безбар’єрність;
комунікаційну та організаційну доступність.
Обстежили стоянку, прилеглі пішохідні зони та безпосередньо будівлю.
Рекомендації, що варто змінити на території:
розширити доступні паркомісця, бо вони тільки частково відповідають нормам ДБН;
зробити капітальний ремонт покриття території, а саме:
замінити на прилеглих пішохідних зонах покриття на тротуарну плитку без фаски ;
замінити похили, бо вони не відповідають нормативам;
відремонтувати сходи, встановити там поручні та облаштувати тактильні смуги;
встановити кілька лавок з підлокітниками та спинками;
встановити велопарковку «Шеффілд стенд»;
замінити аудіопокажчик на новий з функцією автоматичного вмикання при наближенні людини з порушення зору (замість безперервного режиму);
замінити поручні на нормативні (ті що є — зависокі);
замінити кнопку виклику консультанта на контрастного кольору і перенести під табличку;
встановити нормативну інформаційну табличку при вході.
Рекомендації, що змінити в приміщенні:
нанести контрастне маркування на прозорі перегородки на рецепції;
встановити портативну індукційну петлю ;
облаштувати пониження стійки гардероба;
встановити мнемосхему простору ;
впорядкувати меблі у холі, аби були вільні проходи;
передбачити декілька стільців з підлокітниками;
розвернути термінали у протилежні боки;
замінити поличку-столик для гаджетів (зависока);
понизити стійку знайдених документів;
промаркувати усі прозорі двері та перегородки і замінити ручки на темного кольору;
біля усіх входів в приміщення встановити нормативні універсальні інформаційні таблички (назва або номер приміщення, піктограма, шрифт Брайля);
перевісити двері у вбиральні дзеркально (так, щоб ручка опинилася ліворуч);
перенести рукомийник, дзеркало, сушарку і паперові рушники у вбиральні згідно з правилами;
розглянути технічну можливість встановити підіймальну платформу або ліфт на другий поверх;
капітально відремонтувати вбиральню для персоналу;
передбачити хоча б один спеціальний (понижений) інфокіоск.
Аудит ініціювала та реалізувала програма EGAP .
Всього до списку потрапили 14 громад з 7 регіонів (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 17:13