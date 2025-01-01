Луцький ЦНАП перевірили на доступність: які результати





Перевірку анонсувало 27 березня Міністерство цифрової трансформації, передає



Експерти перевіряли:



доступність маршруту відвідувача;



фізичну, цифрову, інформаційну безбар’єрність;



комунікаційну та організаційну доступність.



Обстежили стоянку, прилеглі пішохідні зони та безпосередньо будівлю.



Рекомендації, що варто змінити на території:



розширити доступні паркомісця, бо вони тільки частково відповідають нормам ДБН;



зробити капітальний ремонт покриття території, а саме:



замінити на прилеглих пішохідних зонах покриття на тротуарну плитку без фаски ;



замінити похили, бо вони не відповідають нормативам;



відремонтувати сходи, встановити там поручні та облаштувати тактильні смуги;



встановити кілька лавок з підлокітниками та спинками;



встановити велопарковку «Шеффілд стенд»;



замінити аудіопокажчик на новий з функцією автоматичного вмикання при наближенні людини з порушення зору (замість безперервного режиму);



замінити поручні на нормативні (ті що є — зависокі);



замінити кнопку виклику консультанта на контрастного кольору і перенести під табличку;



встановити нормативну інформаційну табличку при вході.





Рекомендації, що змінити в приміщенні:



нанести контрастне маркування на прозорі перегородки на рецепції;



встановити портативну індукційну петлю ;



облаштувати пониження стійки гардероба;



встановити мнемосхему простору ;



впорядкувати меблі у холі, аби були вільні проходи;



передбачити декілька стільців з підлокітниками;



розвернути термінали у протилежні боки;



замінити поличку-столик для гаджетів (зависока);



понизити стійку знайдених документів;



промаркувати усі прозорі двері та перегородки і замінити ручки на темного кольору;



біля усіх входів в приміщення встановити нормативні універсальні інформаційні таблички (назва або номер приміщення, піктограма, шрифт Брайля);



перевісити двері у вбиральні дзеркально (так, щоб ручка опинилася ліворуч);



перенести рукомийник, дзеркало, сушарку і паперові рушники у вбиральні згідно з правилами;



розглянути технічну можливість встановити підіймальну платформу або ліфт на другий поверх;



капітально відремонтувати вбиральню для персоналу;



передбачити хоча б один спеціальний (понижений) інфокіоск.



Аудит ініціювала та реалізувала програма EGAP .



Всього до списку потрапили 14 громад з 7 регіонів (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку перевірили на доступність ЦНАП за адресою вул. Лесі Українки, 35.Перевірку анонсувало 27 березня Міністерство цифрової трансформації, передає "Місто. Медіа" Експерти перевіряли:доступність маршруту відвідувача;фізичну, цифрову, інформаційну безбар’єрність;комунікаційну та організаційну доступність.Обстежили стоянку, прилеглі пішохідні зони та безпосередньо будівлю.Рекомендації, що варто змінити на території:розширити доступні паркомісця, бо вони тільки частково відповідають нормам ДБН;зробити капітальний ремонт покриття території, а саме:замінити на прилеглих пішохідних зонах покриття на тротуарну плитку без фаски ;замінити похили, бо вони не відповідають нормативам;відремонтувати сходи, встановити там поручні та облаштувати тактильні смуги;встановити кілька лавок з підлокітниками та спинками;встановити велопарковку «Шеффілд стенд»;замінити аудіопокажчик на новий з функцією автоматичного вмикання при наближенні людини з порушення зору (замість безперервного режиму);замінити поручні на нормативні (ті що є — зависокі);замінити кнопку виклику консультанта на контрастного кольору і перенести під табличку;встановити нормативну інформаційну табличку при вході.Рекомендації, що змінити в приміщенні:нанести контрастне маркування на прозорі перегородки на рецепції;встановити портативну індукційну петлю ;облаштувати пониження стійки гардероба;встановити мнемосхему простору ;впорядкувати меблі у холі, аби були вільні проходи;передбачити декілька стільців з підлокітниками;розвернути термінали у протилежні боки;замінити поличку-столик для гаджетів (зависока);понизити стійку знайдених документів;промаркувати усі прозорі двері та перегородки і замінити ручки на темного кольору;біля усіх входів в приміщення встановити нормативні універсальні інформаційні таблички (назва або номер приміщення, піктограма, шрифт Брайля);перевісити двері у вбиральні дзеркально (так, щоб ручка опинилася ліворуч);перенести рукомийник, дзеркало, сушарку і паперові рушники у вбиральні згідно з правилами;розглянути технічну можливість встановити підіймальну платформу або ліфт на другий поверх;капітально відремонтувати вбиральню для персоналу;передбачити хоча б один спеціальний (понижений) інфокіоск.Аудит ініціювала та реалізувала програма EGAP .Всього до списку потрапили 14 громад з 7 регіонів (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей).

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