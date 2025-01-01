Луцький ЦНАП перевірили на доступність: які результати

Луцький ЦНАП перевірили на доступність: які результати
У Луцьку перевірили на доступність ЦНАП за адресою вул. Лесі Українки, 35.

Перевірку анонсувало 27 березня Міністерство цифрової трансформації, передає "Місто. Медіа".

Експерти перевіряли:

доступність маршруту відвідувача;

фізичну, цифрову, інформаційну безбар’єрність;

комунікаційну та організаційну доступність.

Обстежили стоянку, прилеглі пішохідні зони та безпосередньо будівлю.

Рекомендації, що варто змінити на території:

розширити доступні паркомісця, бо вони тільки частково відповідають нормам ДБН;

зробити капітальний ремонт покриття території, а саме:

замінити на прилеглих пішохідних зонах покриття на тротуарну плитку без фаски ;

замінити похили, бо вони не відповідають нормативам;

відремонтувати сходи, встановити там поручні та облаштувати тактильні смуги;

встановити кілька лавок з підлокітниками та спинками;

встановити велопарковку «Шеффілд стенд»;

замінити аудіопокажчик на новий з функцією автоматичного вмикання при наближенні людини з порушення зору (замість безперервного режиму);

замінити поручні на нормативні (ті що є — зависокі);

замінити кнопку виклику консультанта на контрастного кольору і перенести під табличку;

встановити нормативну інформаційну табличку при вході.


Рекомендації, що змінити в приміщенні:

нанести контрастне маркування на прозорі перегородки на рецепції;

встановити портативну індукційну петлю ;

облаштувати пониження стійки гардероба;

встановити мнемосхему простору ;

впорядкувати меблі у холі, аби були вільні проходи;

передбачити декілька стільців з підлокітниками;

розвернути термінали у протилежні боки;

замінити поличку-столик для гаджетів (зависока);

понизити стійку знайдених документів;

промаркувати усі прозорі двері та перегородки і замінити ручки на темного кольору;

біля усіх входів в приміщення встановити нормативні універсальні інформаційні таблички (назва або номер приміщення, піктограма, шрифт Брайля);

перевісити двері у вбиральні дзеркально (так, щоб ручка опинилася ліворуч);

перенести рукомийник, дзеркало, сушарку і паперові рушники у вбиральні згідно з правилами;

розглянути технічну можливість встановити підіймальну платформу або ліфт на другий поверх;

капітально відремонтувати вбиральню для персоналу;

передбачити хоча б один спеціальний (понижений) інфокіоск.

Аудит ініціювала та реалізувала програма EGAP .

Всього до списку потрапили 14 громад з 7 регіонів (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей).

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Теги: ЦНАП, Луцьк, доступність
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