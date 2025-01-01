Волинянин отримав рік тюрми за вбивство брата через постійні знущання

Волинянин отримав рік тюрми за вбивство брата через постійні знущання
Любешівський районний суд виніс вирок Віталію Тарасевичу за вбивство рідного брата. Обвинувачений пояснив, що скоїв злочин у стані стресу через систематичні знущання з боку родича. За скоєне чоловіку призначили рік позбавлення волі.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 27 травня, вбивство сталося 3 вересня 2024 року у селі Винімок Камінь-Каширського району. Близько 16:00 обвинувачений Віталій Тарасевич під час конфлікту вдарив свого брата сокирою – потерпілий помер від відкритої черепно-мозкової травми.

Обвинувачений пояснив у суді, що в день трагедії лежав на своєму ліжку у батьківському будинку, коли до нього підійшов пʼяний брат, почав кричати та битися. Зі слів обвинуваченого, у нього з голови пішла кров, тоді він зняв футболку та витерся рушником. На кухні конфлікт продовжився, і обвинувачений схопив біля печі сокиру та вдарив нею брата. Зазначив, що хотів ударити обухом, а стукнув гострою частиною.

І обвинувачений, і його односельчани підтвердили у суді, що через зловживання алкоголем агресивна поведінка потерпілого була систематичною, той неодноразово бив обвинуваченого та знущався у звʼязку з його інвалідністю. Траплялися випадки, що через конфлікти обвинувачений ночував у коморі чи в автомобілі. У 2023 році потерпілий сильно побив Віталія Тарасевича, однак той у поліцію не звертався, бо шкодував брата. При призначенні покарання обвинувачений просив врахувати, що він має захворювання опорно-рухового апарату та живе на пенсію, розмір якої становить 4440 грн.

Головуючий суддя Віталій Глинянчук визнав волинянина винним за ст. 116 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання) і призначив йому рік тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, покарання
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