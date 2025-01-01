Волинянин отримав рік тюрми за вбивство брата через постійні знущання

Віталію Тарасевичу за вбивство рідного брата. Обвинувачений пояснив, що скоїв злочин у стані стресу через систематичні знущання з боку родича. За скоєне чоловіку призначили рік позбавлення волі.



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Як йдеться у вироку від 27 травня, вбивство сталося 3 вересня 2024 року у селі Винімок Камінь-Каширського району. Близько 16:00 обвинувачений Віталій Тарасевич під час конфлікту вдарив свого брата сокирою – потерпілий помер від відкритої черепно-мозкової травми.



Обвинувачений пояснив у суді, що в день трагедії лежав на своєму ліжку у батьківському будинку, коли до нього підійшов пʼяний брат, почав кричати та битися. Зі слів обвинуваченого, у нього з голови пішла кров, тоді він зняв футболку та витерся рушником. На кухні конфлікт продовжився, і обвинувачений схопив біля печі сокиру та вдарив нею брата. Зазначив, що хотів ударити обухом, а стукнув гострою частиною.



І обвинувачений, і його односельчани підтвердили у суді, що через зловживання алкоголем агресивна поведінка потерпілого була систематичною, той неодноразово бив обвинуваченого та знущався у звʼязку з його інвалідністю. Траплялися випадки, що через конфлікти обвинувачений ночував у коморі чи в автомобілі. У 2023 році потерпілий сильно побив Віталія Тарасевича, однак той у поліцію не звертався, бо шкодував брата. При призначенні покарання обвинувачений просив врахувати, що він має захворювання опорно-рухового апарату та живе на пенсію, розмір якої становить 4440 грн.



Головуючий суддя Віталій Глинянчук визнав волинянина винним за ст. 116 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання) і призначив йому рік тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівський районний суд виніс вирокза вбивство рідного брата. Обвинувачений пояснив, що скоїв злочин у стані стресу через систематичні знущання з боку родича. За скоєне чоловіку призначили рік позбавлення волі.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 27 травня, вбивство сталося 3 вересня 2024 року у селі Винімок Камінь-Каширського району. Близько 16:00 обвинувачений Віталій Тарасевич під час конфлікту вдарив свого брата сокирою – потерпілий помер від відкритої черепно-мозкової травми.Обвинувачений пояснив у суді, що в день трагедії лежав на своєму ліжку у батьківському будинку, коли до нього підійшов пʼяний брат, почав кричати та битися. Зі слів обвинуваченого, у нього з голови пішла кров, тоді він зняв футболку та витерся рушником. На кухні конфлікт продовжився, і обвинувачений схопив біля печі сокиру та вдарив нею брата. Зазначив, що хотів ударити обухом, а стукнув гострою частиною.І обвинувачений, і його односельчани підтвердили у суді, що через зловживання алкоголем агресивна поведінка потерпілого була систематичною, той неодноразово бив обвинуваченого та знущався у звʼязку з його інвалідністю. Траплялися випадки, що через конфлікти обвинувачений ночував у коморі чи в автомобілі. У 2023 році потерпілий сильно побив Віталія Тарасевича, однак той у поліцію не звертався, бо шкодував брата. При призначенні покарання обвинувачений просив врахувати, що він має захворювання опорно-рухового апарату та живе на пенсію, розмір якої становить 4440 грн.Головуючий суддя Віталій Глинянчук визнав волинянина винним за ст. 116 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання) і призначив йому рік тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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