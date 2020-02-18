Реставрацію Будинку офіцерів не почали, бо немає дозволу Міністерства
Сьогодні, 19:17
Торік Луцький національний технічний університет організував тендер на реконструкцію Будинку офіцерів під музей науки і підписав договір з підрядником на будівництво. Проте виконувати роботи ще не почали.
Університет планував цьогоріч у квітні — вересні на будівельно-монтажні роботи витратити 10 млн грн зі спецфонду. Але до початку робіт проєктно-кошторисну документацію має погодити Міністерво освіти, пояснила misto.media ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович.
Ще треба отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Лише після цього на локації почнуть чистити територію, виконувати аварійні роботи і ремонтувати дах.
«Ці два документи ми чекаємо вже 5 місяців, тому і не можемо розпочинати роботи. Чітких термінів на погодження немає, це елементарна процедура, але чомусь вона затримується», — зазначила ректорка.
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Університет планував цьогоріч у квітні — вересні на будівельно-монтажні роботи витратити 10 млн грн зі спецфонду. Але до початку робіт проєктно-кошторисну документацію має погодити Міністерво освіти, пояснила misto.media ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович.
Ще треба отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Лише після цього на локації почнуть чистити територію, виконувати аварійні роботи і ремонтувати дах.
«Ці два документи ми чекаємо вже 5 місяців, тому і не можемо розпочинати роботи. Чітких термінів на погодження немає, це елементарна процедура, але чомусь вона затримується», — зазначила ректорка.
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