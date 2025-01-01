Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 1 червня



1 червня буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду, температура вночі 7-12, в день 20-25 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 1 червня1 червня буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду, температура вночі 7-12, в день 20-25 градусів.

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