Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 1 червня

1 червня буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду, температура вночі 7-12, в день 20-25 градусів.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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