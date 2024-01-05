У Луцьку хочуть відкрити музей пивоваріння





Про це стало відомо



У Луцьку в приміщенні колишнього бару «Земан» планують переформатувати та відкрити музей волинського пивоваріння. Зі слів представника заявника така ідея виникла у власників діючого закладу «Земан», який розташований поряд із пивзоводом.



Історія Луцької Пивоварні починається з далекого 1888 року, коли на Волинь почали переселятися поселення чехів, одними з яких була сім’я Земанів, які в майбутньому стали видатними пивоварами.



Вацлав Земан зупинив свiй вибiр на Луцьковi, купивши у родини Гурських дiлянку землi на Яровицi пiд будiвництво броварнi. Перший його завод, побудований 1888 року, був дерев’яним, невеликим, працювало у нього на виробництвi 5¬6 робiтникiв. Сам пiдприємець з сiм’єю жив нa своїй землi, у власному будинку при заводi. Тут же була пивна лавка, в якiй торгували завжди свiжим пивом. Воно користувалося дедалi бiльшим попитом.



Нині на заводі встановили нову сучасну лінію Чеського виробництва та продовжують традиції варіння пива, які були закладені ще більше ста років тому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині планують відкрити музей пивоваріння.Про це стало відомо «ВолиньUA» під час засідання земельної комісії Луцької міської ради.У Луцьку в приміщенні колишнього бару «Земан» планують переформатувати та відкрити музей волинського пивоваріння. Зі слів представника заявника така ідея виникла у власників діючого закладу «Земан», який розташований поряд із пивзоводом.Історія Луцької Пивоварні починається з далекого 1888 року, коли на Волинь почали переселятися поселення чехів, одними з яких була сім’я Земанів, які в майбутньому стали видатними пивоварами.Вацлав Земан зупинив свiй вибiр на Луцьковi, купивши у родини Гурських дiлянку землi на Яровицi пiд будiвництво броварнi. Перший його завод, побудований 1888 року, був дерев’яним, невеликим, працювало у нього на виробництвi 5¬6 робiтникiв. Сам пiдприємець з сiм’єю жив нa своїй землi, у власному будинку при заводi. Тут же була пивна лавка, в якiй торгували завжди свiжим пивом. Воно користувалося дедалi бiльшим попитом.Нині на заводі встановили нову сучасну лінію Чеського виробництва та продовжують традиції варіння пива, які були закладені ще більше ста років тому.

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