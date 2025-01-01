Коли завершиться мобілізація: українцям дали несподівану відповідь

Коли завершиться мобілізація: українцям дали несподівану відповідь
В українському суспільстві зростають очікування щодо завершення мобілізації після закінчення війни або скасування воєнного стану. Проте експерти та представники влади попереджають про помилковість таких сподівань.

Народний депутат Федір Веніславський з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наголосив, що припинення воєнного стану не означатиме автоматичного звільнення мобілізованих. Як повідомляють “Факти”, аналогічну позицію висловлює експерт з військового права Лариса Кісь.

За роз’ясненнями юриста, демобілізація регулюється українським законодавством і може розпочатися виключно після відповідного указу Президента. Це означає, що навіть у разі завершення активних бойових дій мобілізовані військовослужбовці продовжуватимуть службу до прийняття офіційного рішення про демобілізацію.

Наразі звільнення з військової служби під час воєнного стану можливе лише за конкретними підставами. До них належать досягнення граничного віку, погіршення здоров’я, вирок суду, що набрав чинності, певні сімейні обставини, звільнення з полону при відмові від подальшої служби, скорочення штатів або призначення на високі державні посади.

Кожне звільнення має бути документально підтверджене згідно зі статтею 26 закону «Про військовий обов’язок та військову службу».

Процес демобілізації, за словами експертів, триватиме поетапно з урахуванням потреб відновлення штатів мирного часу та реструктуризації Збройних сил. У разі ухвалення президентського указу перші звільнення можуть розпочатися протягом трьох місяців.

Водночас частина військовослужбовців залишатиметься на службі тривалий час, особливо ті, хто обіймає ключові посади або бере участь у важливих операціях. Навіть після досягнення мирних домовленостей Україна потребуватиме перехідного періоду для адаптації сил оборони до нових умов.

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Теги: Мобілізація, війна
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