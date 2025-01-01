Магнітні бурі: прогноз на 1 червня

Магнітні бурі: прогноз на 1 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.

В неділю, 1 червня, очікуються магнітні бурі з К-індексом 5 (червоний рівень), які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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