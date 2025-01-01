Курс валют на 1 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 1 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс на неділю, 1 червня. Напередодні, долар втратив 7 коп, а євро - 27 коп. Вартість злотого не змінилася.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 41,52 грн

Курс євро
1 євро — 46,80 грн

Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 грн

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Теги: Курс валют, Луцьк
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