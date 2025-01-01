Курс валют на 1 червня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,52 грн



Курс євро

1 євро — 46,80 грн



Курс злотого

1 польський злотий — 11,09 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс на неділю, 1 червня. Напередодні, долар втратив 7 коп, а євро - 27 коп. Вартість злотого не змінилася.Про це повідомили на сайті Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,52 грнКурс євро1 євро — 46,80 грнКурс злотого1 польський злотий — 11,09 грн

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