Курс валют на 1 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс на неділю, 1 червня. Напередодні, долар втратив 7 коп, а євро - 27 коп. Вартість злотого не змінилася.
Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,52 грн
Курс євро
1 євро — 46,80 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 грн
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Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,52 грн
Курс євро
1 євро — 46,80 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 грн
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