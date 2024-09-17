«Підтримай Героя»: у Володимирі відкрили новий простір для допомоги захисникам України

У Володимирі урочисто відкрився новий простір для допомоги та підтримки учасників бойових дій та їхніх сімей на базі громадської організації «Підтримай Героя».Громадська організація, створена у лютому цього року, об'єднала групу однодумців, які почали надавати підтримку пораненим військовослужбовцям, нагадали у міськраді.Засновником організації є ветеран Валерій Костюк, співзасновники – Павло Гуз, Іван Груй та Наталія Гулакова.На урочисте відкриття прийшли міський голова Ігор Пальонка, голова РДА Юрій Лобач, депутати місцевої та районної рад, керівники ветеранської політики Волинської області, учасники бойових дій з родинами, бізнесмени та мешканці міста.Керівник ГО Валерій Костюк презентував чотири основні напрямки роботи організації:«Підтримай пораненого» – ініціатива, яку представляє Ельміра Костюкова, волонтер з 2015 року. Щонеділі команда відвідує місцеве ТМО, приносить захисникам адаптивний одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі. Найважливіше – військовослужбовці отримують моральну підтримку.Ельміра Костюкова розпочала волонтерити з початку 2015 року, коли виїхала з окупованого Криму на Дніпропетровщину. У 2023 році переїхала на Волинь. Її батько отримав поранення у боротьбі з ворогом, а брат – досі воює.Перукарка Ірина Борейко свого часу відгукнулась на заклик у фейсбуці, де йшлося про потребу підстригти військових у лікарні. Відтоді вона щотижня приходить до ТМО, щоб не лише зробити зачіску пораненим захисникам, а й виявити таким чином свою повагу, турботу та подякувати за захист.«В ритмі душі» – програма звукотерапії під керівництвом Юлії Каледіної. Практики спрямовані на військових та їхніх рідних, допомагають відновитися за допомогою звуку, правильного дихання та тиші. З квітня співпрацюють із центром життєстійкості Устилузької громади.«Серед людей» – ініціатива Анни Ящук, спрямована на створення комфортного простору для рідних військових, ветеранів, дружин загиблих героїв. Включає виїзди на природу та відвідування цікавих місць. Вже організовано подорож для 45 осіб на «Волинську Голландію».«Надійний тил» – програма, яку представив ветеран Павло Гуз. Спрямована на підтримку бійців, які повертаються з війни, забезпечення їм надійного тилу вдома.Додатково планується запровадити ініціативу «Коло підтримки» для жінок, які втратили на війні своїх близьких. Програму розробляє Наталія Гулакова, дружина небесного героя.Міський голова Ігор Пальонка привітав засновників організації та нагадав про активну підтримку ветеранської політики містом. Він розповів про будівництво нового реабілітаційного центру для військовослужбовців за кошти місцевого бюджету та передав подарунковий сертифікат на меблі від ТОВ «Гербор-холдінг».Також виступили начальниця управління ветеранської політики Волинської ОВА Віта Прокопчук, керівник департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський та інші представники влади й бізнесу.Представники ГО «Підтримай ветеранів» зазначили, що відкриті до співпраці та закликають долучатися небайдужих мешканців до їхньої ініціативи заради тих, хто був готовий покласти за кожного з нас своє життя.