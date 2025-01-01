Із загальної до початкової: у Шацькій громаді перепрофілюють два заклади освіти





ро це стало відомо з опублікованого проєкту рішення, – пише



Шацька селищна рада ухвалила рішення про зміну типу двох закладів освіти – Підманевської та Смоляро-Світязької філій опорного закладу «Світязький ліцей». Згідно з документами, з 1 вересня 2026 року обидві філії функціонуватимуть як заклади початкової освіти. Основний вид діяльності змінять з загальної середньої на початкову освіту.



Таке рішення ухвалено з урахуванням тенденцій до зменшення кількості учнів, а також у межах формування оптимальної мережі шкільних закладів. Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради має організувати підвезення учнів до інших закладів освіти громади. Працівників буде завчасно повідомлено про зміни істотних умов праці та можливе скорочення відповідно до чинного законодавства.



Затверджені зміни стосуються також оновлення положень про діяльність кожної з філій. Контроль за виконанням рішення здійснюватимуть постійна депутатська комісія та Управління гуманітарного розвитку Шацької громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 травня депутати Шацької селищної ради проголосували за рішення про перепрофілювання двох філій опорного закладу «Світязький ліцей».ро це стало відомо з опублікованого проєкту рішення, – пише Район.Шацьк Шацька селищна рада ухвалила рішення про зміну типу двох закладів освіти – Підманевської та Смоляро-Світязької філій опорного закладу «Світязький ліцей». Згідно з документами, з 1 вересня 2026 року обидві філії функціонуватимуть як заклади початкової освіти. Основний вид діяльності змінять з загальної середньої на початкову освіту.Таке рішення ухвалено з урахуванням тенденцій до зменшення кількості учнів, а також у межах формування оптимальної мережі шкільних закладів. Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради має організувати підвезення учнів до інших закладів освіти громади. Працівників буде завчасно повідомлено про зміни істотних умов праці та можливе скорочення відповідно до чинного законодавства.Затверджені зміни стосуються також оновлення положень про діяльність кожної з філій. Контроль за виконанням рішення здійснюватимуть постійна депутатська комісія та Управління гуманітарного розвитку Шацької громади.

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