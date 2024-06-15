Чим обробити полуницю, щоб вона була солодкою, наче мед: підживлення без хімії





Насамперед, полуниця потребує підживлення деревним попелом. Він містить фосфор і калій, а ці два елементи впливають на смак майбутніх плодів, формують їхню цукристість і аромат.



Розсипте навколо кожного куща трішки деревного попелу, а потім обережно вмішайте його в ґрунт. Так рослина отримає природне підживлення.



Можете посилити ефект, настоявши попіл протягом двох діб в гарячій воді. Потім полийте цим настоєм грядки. Тоді поживні речовини будуть засвоюватися швидше.



Ще один натуральний засіб, який допомагає зробити ягоди солодшими, — це дріжджове підживлення. Розведіть сирі дріжджі з цукром і теплою водою, дайте суміші перебродити, а потім полийте кущі. Ви отримаєте потужний стимулятор зростання, що активізує мікрофлору в ґрунті, а значить і кореневу систему.



За кілька тижнів проведіть повторне підживлення для закріплення результату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У виданні "Сусідка" розповіли, які саме натуральні добрива слід використовувати для стимулювання урожайності полуниці і отримання надзвичайно солодких ягід.Насамперед, полуниця потребує підживлення деревним попелом. Він містить фосфор і калій, а ці два елементи впливають на смак майбутніх плодів, формують їхню цукристість і аромат.Розсипте навколо кожного куща трішки деревного попелу, а потім обережно вмішайте його в ґрунт. Так рослина отримає природне підживлення.Можете посилити ефект, настоявши попіл протягом двох діб в гарячій воді. Потім полийте цим настоєм грядки. Тоді поживні речовини будуть засвоюватися швидше.Ще один натуральний засіб, який допомагає зробити ягоди солодшими, — це дріжджове підживлення. Розведіть сирі дріжджі з цукром і теплою водою, дайте суміші перебродити, а потім полийте кущі. Ви отримаєте потужний стимулятор зростання, що активізує мікрофлору в ґрунті, а значить і кореневу систему.За кілька тижнів проведіть повторне підживлення для закріплення результату.

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