В окупованому Мелітополі підірвали російський військовий потяг, - ГУР

В окупованому Мелітополі підірвали російський військовий потяг, - ГУР
Вночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованої Якимівки Мелітопольського району Запорізької області прогримів вибух — підірвано військовий потяг російських загарбників.

Про це інформує ГУР МО України.

"Товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", — кажуть у розвідці. Після вибуху на залізниці загарбники оголосили "план-перехват", патрулі росгвардії шукають причетних у населених пунктах та здійснюють перевірки на блок-постах. "Особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає!. "Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває", — наголошують у розвідці.

25 травня українські ударні безпілотники атакували російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Теги: Росія, війна
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