Школяр з Луцька отримав державну відзнаку Президента України
Сьогодні, 10:18
Лучанин Захар Бабак отримав державну відзнаку «Майбутнє України» за мужність, стійкість і патріотизм, встановлену Указом Президента України.
Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація, пише misto.media.
Хлопець навчається у Боголюбському ліцеї № 30 Луцької міської ради. Медаль вручили на урочистій лінійці з нагоди завершення навчального року.
Його тато — військовий, який з липня 2023 року перебуває у полоні.
Вже 22 місяці поспіль хлопець разом із мамою щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.
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Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація, пише misto.media.
Хлопець навчається у Боголюбському ліцеї № 30 Луцької міської ради. Медаль вручили на урочистій лінійці з нагоди завершення навчального року.
Його тато — військовий, який з липня 2023 року перебуває у полоні.
Вже 22 місяці поспіль хлопець разом із мамою щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.
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