Школяр з Луцька отримав державну відзнаку Президента України





Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація, пише



Хлопець навчається у Боголюбському ліцеї № 30 Луцької міської ради. Медаль вручили на урочистій лінійці з нагоди завершення навчального року.



Його тато — військовий, який з липня 2023 року перебуває у полоні.



Вже 22 місяці поспіль хлопець разом із мамою щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин Захар Бабак отримав державну відзнаку «Майбутнє України» за мужність, стійкість і патріотизм, встановлену Указом Президента України.Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація, пише misto.media Хлопець навчається у Боголюбському ліцеї № 30 Луцької міської ради. Медаль вручили на урочистій лінійці з нагоди завершення навчального року.Його тато — військовий, який з липня 2023 року перебуває у полоні.Вже 22 місяці поспіль хлопець разом із мамою щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

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