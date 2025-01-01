Школяр з Луцька отримав державну відзнаку Президента України

Школяр з Луцька отримав державну відзнаку Президента України
Лучанин Захар Бабак отримав державну відзнаку «Майбутнє України» за мужність, стійкість і патріотизм, встановлену Указом Президента України.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація, пише misto.media.

Хлопець навчається у Боголюбському ліцеї № 30 Луцької міської ради. Медаль вручили на урочистій лінійці з нагоди завершення навчального року.

Його тато — військовий, який з липня 2023 року перебуває у полоні.

Вже 22 місяці поспіль хлопець разом із мамою щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

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