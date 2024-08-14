На ринку вейпів просто катастрофа: луцька лікарка розповіла про шкоду електронних сигарет для молоді





Про це Ольга Назаревич. У чому полягає небезпека куріння загалом і вейпів та як позбутися шкідливої звички — в інтерв'ю з лікаркою до Всесвітнього дня без тютюну, який у світі відзначають щорічно 31 травня.



— Яка статистика звернень Ваших пацієнтів з ускладненнями, хворобами легень, унаслідок куріння? Як часто звертається молодь?



Я дорослий пульмонолог, але приймаю і пацієнтів до 18 років. Саме серед молоді найбільше звернень через бронхообструктивний синдром — це звуження дихальних шляхів, яке виникає внаслідок вживання вейпу та різних рідин для куріння.



Молодь приходить не сама, її супроводжують батьки. Дуже часто підлітки не хочуть у присутності старших зізнаватися, що курять. Я ж, слухаючи скарги пацієнта, розумію, що у них був цей досвід, але вони не скажуть, скільки робили затяжок, як довго мають цю звичку.



— Що частіше вживають пацієнти: е-сигарети чи звичайний тютюн?



Вейпи, як правило, використовують люди віком до 23-25 років. Серед старших електронні сигарети не такі популярні.



Багато таких пацієнтів, які не курять щодня, але навіть у таких епізодичних випадках іноді виникає бронхообструкція, яка клінічно проявляється типовими симптомами: задишка, біль за грудиною, кашель. Неодноразово були скарги від пацієнтів на кровохаркання, стиснення, відчуття страху смерті. Тільки приписуєш типову терапію препаратами, які розширюють бронхи, йде позитивна реакція.



— Що відбувається з організмом, коли людина курить?



У короткостроковий термін підвищується частота серцевих скорочень та артеріальний тиск, судини звужуються, паралізує війки дихальних шляхів, зменшує здатність очищати легені, підвищує частоту дихання, стимулює викид адреналіну. Це посилює відчуття тривоги й напруги, знижує апетит.



У довгостроковому терміні у курців може виникнути хронічний бронхіт та емфізема легень, підвищення рівня атеросклерозу, інфаркту та інсульту, збільшується ризик утворення тромбів через зміни у системі згортання крові. Порушується імунна відповідь, знижується щільність кісткової тканини, репродуктивність чоловіків та жінок, погіршується емоційний стан — може з’явитися тривожність і депресія.



Стосовно вейпінгу, то ця ситуація ще не зовсім досліджена, проте, під час його вживання, в організм потрапляє понад 500 хімічних речовин, які мають здатність накопичуватися в клітинах, спричинювати зміни в ДНК і викликати порушення. Звичайно що ці процеси відбуваються упродовж років.



Багато залежить від способу життя курця загалом. Передбачити наслідки вживання вейпу або ж тютюну у конкретного пацієнта неможливо. Прогноз завжди складається зі статистичних даних.



— У чому полягає небезпека вейпів?



На сьогодні ми не маємо досвіду тривалого спостереження за пацієнтами, які курять вейп, але вже бачимо негативну тенденцію від його вживання. У пристрої використовують речовини, які при вживанні всередину мають одну дію, при інгалюванні — іншу.



Наразі доведеним фактом є те, що при нагріванні ароматизатора діацетилу, трубки в легенях перекриваються, що спричинює дихальну недостатність.



Діацетил використовують у вейпах, а також як масляний ароматизатор під час приготування попкорну. Тому схожі негативні симптоми мали й працівники на виробництві цього харчового продукту, які вдихали ароматизатори. Звідси й походить назва захворювання.



Ті пристрої, які продавалися на початку, можливо були стандартизовані, а те, що зараз робиться на ринку вейпів — просто катастрофа. Зараз ми не знаємо яка до нас ввозиться ця продукція, де вона виготовляється, що у неї домішується і в яких концентраціях, і чи дійсно вона є сертифікованою. Немає лабораторії, яка після виходу продукту на ринок провела б діагностику, скільки у ньому металів, нікотину, гліцерину, ароматизаторів і так далі.



— Які негативні наслідки від вживання е-сигарет були у вашій практиці?



Було двоє пацієнтів, у яких через вживання вейпу виникло кровохаркання. На щастя, після лікування це припинилося. Я сподіваюся, що для них це стало точкою, після якої вони не повернуться до куріння.



Прихована небезпека вейпів полягає у тому, що вони не залишають запаху. Якщо раніше діти боялися зайвий раз покурити, щоб їх не зловили через специфічний аромат, то з електронними сигаретами інакше. Підлітки можуть заховатися в якомусь кутку, навіть у приміщенні, бо знають, що е-сигарети не залишають шлейфу і вони можуть дозволити собі курити частіше. Тому кількість доз отриманого нікотину та інших речовин множиться в рази, іноді в десятки разів.



— Чи існує тютюнозамінник, на який може перейти курець, якщо хоче покинути цю звичку? Чи, взагалі, можна говорити про безпеку паралельно з курінням?



Коли з'являється нова речовина, всі кажуть, що вона менш шкідлива ніж попередня. Та варто дотримуватися критичного мислення. Однозначно, що всі альтернативи потрапляють в ряд небезпечних речей.



Цигарки, окрім нікотину, містять важкі метали та смоли, які є головним фактором ризику розвитку онкології легень. У вейпах використовують ароматизатори, які при нагріванні та вдиханні можуть викликати безповоротні зміни в легенях.



Індивідуальні особливості організму курця теж дуже впливають на його стан. У моїй практиці були пацієнти, які прокурили 40-45 років, але мали відносно нормальні результати роботи легень. Звісно, є зміни, та вони не наскільки виражені. А були молоді чоловіки та жінки, у яких розвивалася хронічна обструктивна хвороба, але вони палили усього 5-7 років.



— Чи є небезпека від пасивного вейпінгу?



Небезпека є і вона міститься в аерозолі, який видихають вейпери. Так, у парі, яка потрапляє безпосередньо у дихальні шляхи курця, більша концентрація небезпечних речовин, ніж у тому, що вдихають навколишні. Через відсутність глибокого вдиху, в організм не потрапить стільки випарів, але вони теж приносять шкоду.



— Як кинути цю звичку найбільш “здоровим” шляхом і не впасти у нову залежність?



Кожна залежність — це фрустрована потреба, яка виникає коли людина не може досягти бажаних цілей. Якщо ті вимоги не задовольняються, їх заїдають, запивають, закурюють. Людині стає легше і вона на психологічному рівні пов'язує приємний стан з вживанням хімічних речовин.



Залежність не виникає просто так, а завжди з’являється на психоемоційному тлі. Тому, якщо ви ухвалили рішення припинити будь-яку шкідливу звичку, але не можете з цим впоратися, найкращою порадою буде попрацювати з психологом або з психотерапевтом.



— Що відбувається з організмом після того, як людина кинула курити?



Тютюн займає третє місце у списку продуктів, які викликають сильну хімічну залежність. Перед ним — героїн і кокаїн. Тому, коли людина прибирає з життя куріння, у неї виникає психологічний синдром відміни, що викликає тривогу, порушення концентрації та головний біль, дратівливість та депресія.



Для курців куріння — такий же ритуал, як для когось пити каву. У кожного цей процес минає по-різному, бо усе залежить від психоемоційного та фізичного стану людини - наскільки вона стабільна, чи може контролювати свої потяги та емоції, як довго вона курила. А ще від її способу життя, екологічної безпеки.



Проте, серед моїх пацієнтів були й злісні курці, які мали досвід вживання більше пачки цигарок на добу, але кидали курити раз і на все життя. Є і навпаки, коли в людини починають розвиватися загрозливі для життя захворювання, клінічно проявляються дихальні розлади, утім у неї виникла настільки сильна психоемоційна залежність, що вона не може відмовитись від цієї звички.



— Які позитивні зміни трапляються в організмі на перших початках відмови від куріння?



Після припинення паління:



через 20 хв нормалізується тиск;

через 8-12 годин рівень вуглекислого газу в крові повертається до норми, через 24 години знижується ризик серцевого нападу, через 48 годин поліпшується нюх і смак;

через 1-3 місяці поліпшення функції легень;

через 6-9 місяців відновлюються війки дихальних шляхів;

через рік ризик розвитку ішемічної хвороби серця зменшується вдвічі;

через 5 років ризик інсульту зменшується до рівня не курців;

через 10 років ризик розвитку раку легень, рота та гортані знижується вдвічі.



Також відновлюється чутливість рецепторів, пов'язаних нюхом і смаком. Тому найчастіше ті, хто кидає курити після тривалого стажу, скаржаться, що набирають вагу. Те, що раніше людина отримувала від тютюну, тепер хочеться заїсти: хтось насінням, хтось — солодким, а хтось просто смачно і багато поїсти. Так і виникає компульсивне переїдання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наслідки вживання вейпу не є достатньо дослідженою темою наразі. Вейп вважається новим продуктом, на відміну від тютюну, який споживають століттями, однак вже спостерігаються негативні результати від його використання.Про це Суспільному розповіла луцька пульмонологиня. У чому полягає небезпека куріння загалом і вейпів та як позбутися шкідливої звички — в інтерв'ю з лікаркою до Всесвітнього дня без тютюну, який у світі відзначають щорічно 31 травня.— Яка статистика звернень Ваших пацієнтів з ускладненнями, хворобами легень, унаслідок куріння? Як часто звертається молодь?Я дорослий пульмонолог, але приймаю і пацієнтів до 18 років. Саме серед молоді найбільше звернень через бронхообструктивний синдром — це звуження дихальних шляхів, яке виникає внаслідок вживання вейпу та різних рідин для куріння.Молодь приходить не сама, її супроводжують батьки. Дуже часто підлітки не хочуть у присутності старших зізнаватися, що курять. Я ж, слухаючи скарги пацієнта, розумію, що у них був цей досвід, але вони не скажуть, скільки робили затяжок, як довго мають цю звичку.— Що частіше вживають пацієнти: е-сигарети чи звичайний тютюн?Вейпи, як правило, використовують люди віком до 23-25 років. Серед старших електронні сигарети не такі популярні.Багато таких пацієнтів, які не курять щодня, але навіть у таких епізодичних випадках іноді виникає бронхообструкція, яка клінічно проявляється типовими симптомами: задишка, біль за грудиною, кашель. Неодноразово були скарги від пацієнтів на кровохаркання, стиснення, відчуття страху смерті. Тільки приписуєш типову терапію препаратами, які розширюють бронхи, йде позитивна реакція.— Що відбувається з організмом, коли людина курить?У короткостроковий термін підвищується частота серцевих скорочень та артеріальний тиск, судини звужуються, паралізує війки дихальних шляхів, зменшує здатність очищати легені, підвищує частоту дихання, стимулює викид адреналіну. Це посилює відчуття тривоги й напруги, знижує апетит.У довгостроковому терміні у курців може виникнути хронічний бронхіт та емфізема легень, підвищення рівня атеросклерозу, інфаркту та інсульту, збільшується ризик утворення тромбів через зміни у системі згортання крові. Порушується імунна відповідь, знижується щільність кісткової тканини, репродуктивність чоловіків та жінок, погіршується емоційний стан — може з’явитися тривожність і депресія.Стосовно вейпінгу, то ця ситуація ще не зовсім досліджена, проте, під час його вживання, в організм потрапляє понад 500 хімічних речовин, які мають здатність накопичуватися в клітинах, спричинювати зміни в ДНК і викликати порушення. Звичайно що ці процеси відбуваються упродовж років.Багато залежить від способу життя курця загалом. Передбачити наслідки вживання вейпу або ж тютюну у конкретного пацієнта неможливо. Прогноз завжди складається зі статистичних даних.— У чому полягає небезпека вейпів?На сьогодні ми не маємо досвіду тривалого спостереження за пацієнтами, які курять вейп, але вже бачимо негативну тенденцію від його вживання. У пристрої використовують речовини, які при вживанні всередину мають одну дію, при інгалюванні — іншу.Наразі доведеним фактом є те, що при нагріванні ароматизатора діацетилу, трубки в легенях перекриваються, що спричинює дихальну недостатність.Діацетил використовують у вейпах, а також як масляний ароматизатор під час приготування попкорну. Тому схожі негативні симптоми мали й працівники на виробництві цього харчового продукту, які вдихали ароматизатори. Звідси й походить назва захворювання.Ті пристрої, які продавалися на початку, можливо були стандартизовані, а те, що зараз робиться на ринку вейпів — просто катастрофа. Зараз ми не знаємо яка до нас ввозиться ця продукція, де вона виготовляється, що у неї домішується і в яких концентраціях, і чи дійсно вона є сертифікованою. Немає лабораторії, яка після виходу продукту на ринок провела б діагностику, скільки у ньому металів, нікотину, гліцерину, ароматизаторів і так далі.— Які негативні наслідки від вживання е-сигарет були у вашій практиці?Було двоє пацієнтів, у яких через вживання вейпу виникло кровохаркання. На щастя, після лікування це припинилося. Я сподіваюся, що для них це стало точкою, після якої вони не повернуться до куріння.Прихована небезпека вейпів полягає у тому, що вони не залишають запаху. Якщо раніше діти боялися зайвий раз покурити, щоб їх не зловили через специфічний аромат, то з електронними сигаретами інакше. Підлітки можуть заховатися в якомусь кутку, навіть у приміщенні, бо знають, що е-сигарети не залишають шлейфу і вони можуть дозволити собі курити частіше. Тому кількість доз отриманого нікотину та інших речовин множиться в рази, іноді в десятки разів.— Чи існує тютюнозамінник, на який може перейти курець, якщо хоче покинути цю звичку? Чи, взагалі, можна говорити про безпеку паралельно з курінням?Коли з'являється нова речовина, всі кажуть, що вона менш шкідлива ніж попередня. Та варто дотримуватися критичного мислення. Однозначно, що всі альтернативи потрапляють в ряд небезпечних речей.Цигарки, окрім нікотину, містять важкі метали та смоли, які є головним фактором ризику розвитку онкології легень. У вейпах використовують ароматизатори, які при нагріванні та вдиханні можуть викликати безповоротні зміни в легенях.Індивідуальні особливості організму курця теж дуже впливають на його стан. У моїй практиці були пацієнти, які прокурили 40-45 років, але мали відносно нормальні результати роботи легень. Звісно, є зміни, та вони не наскільки виражені. А були молоді чоловіки та жінки, у яких розвивалася хронічна обструктивна хвороба, але вони палили усього 5-7 років.— Чи є небезпека від пасивного вейпінгу?Небезпека є і вона міститься в аерозолі, який видихають вейпери. Так, у парі, яка потрапляє безпосередньо у дихальні шляхи курця, більша концентрація небезпечних речовин, ніж у тому, що вдихають навколишні. Через відсутність глибокого вдиху, в організм не потрапить стільки випарів, але вони теж приносять шкоду.— Як кинути цю звичку найбільш “здоровим” шляхом і не впасти у нову залежність?Кожна залежність — це фрустрована потреба, яка виникає коли людина не може досягти бажаних цілей. Якщо ті вимоги не задовольняються, їх заїдають, запивають, закурюють. Людині стає легше і вона на психологічному рівні пов'язує приємний стан з вживанням хімічних речовин.Залежність не виникає просто так, а завжди з’являється на психоемоційному тлі. Тому, якщо ви ухвалили рішення припинити будь-яку шкідливу звичку, але не можете з цим впоратися, найкращою порадою буде попрацювати з психологом або з психотерапевтом.— Що відбувається з організмом після того, як людина кинула курити?Тютюн займає третє місце у списку продуктів, які викликають сильну хімічну залежність. Перед ним — героїн і кокаїн. Тому, коли людина прибирає з життя куріння, у неї виникає психологічний синдром відміни, що викликає тривогу, порушення концентрації та головний біль, дратівливість та депресія.Для курців куріння — такий же ритуал, як для когось пити каву. У кожного цей процес минає по-різному, бо усе залежить від психоемоційного та фізичного стану людини - наскільки вона стабільна, чи може контролювати свої потяги та емоції, як довго вона курила. А ще від її способу життя, екологічної безпеки.Проте, серед моїх пацієнтів були й злісні курці, які мали досвід вживання більше пачки цигарок на добу, але кидали курити раз і на все життя. Є і навпаки, коли в людини починають розвиватися загрозливі для життя захворювання, клінічно проявляються дихальні розлади, утім у неї виникла настільки сильна психоемоційна залежність, що вона не може відмовитись від цієї звички.— Які позитивні зміни трапляються в організмі на перших початках відмови від куріння?Після припинення паління:через 20 хв нормалізується тиск;через 8-12 годин рівень вуглекислого газу в крові повертається до норми, через 24 години знижується ризик серцевого нападу, через 48 годин поліпшується нюх і смак;через 1-3 місяці поліпшення функції легень;через 6-9 місяців відновлюються війки дихальних шляхів;через рік ризик розвитку ішемічної хвороби серця зменшується вдвічі;через 5 років ризик інсульту зменшується до рівня не курців;через 10 років ризик розвитку раку легень, рота та гортані знижується вдвічі.Також відновлюється чутливість рецепторів, пов'язаних нюхом і смаком. Тому найчастіше ті, хто кидає курити після тривалого стажу, скаржаться, що набирають вагу. Те, що раніше людина отримувала від тютюну, тепер хочеться заїсти: хтось насінням, хтось — солодким, а хтось просто смачно і багато поїсти. Так і виникає компульсивне переїдання.

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