1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження волинських фотомитців Валерія Панасюка та Леоніда Максимова. Також святкує день народження голови Камінь-Каширської районної ради Віктора Суса (на фото).
Вітаємо їх, зичимо міцного здоров'я, довголіття і невичерпного натхнення.
Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Бажаємо щастя, кохання та добробуту!
Починаючи з 2013 року, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН, 1 червня проводиться Всесвітній день батьків (Global Day of Parents).
А ще в багатьох країнах відзначається Всесвітній день молока (World Milk Day).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо їх, зичимо міцного здоров'я, довголіття і невичерпного натхнення.
Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Бажаємо щастя, кохання та добробуту!
Починаючи з 2013 року, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН, 1 червня проводиться Всесвітній день батьків (Global Day of Parents).
А ще в багатьох країнах відзначається Всесвітній день молока (World Milk Day).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коли завершиться мобілізація: українцям дали несподівану відповідь
31 травня, 23:19
У Луцьку влітку працюватимуть дев'ять чергових садків: перелік
31 травня, 22:12
У Луцьку хочуть відкрити музей пивоваріння
31 травня, 21:15
Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука
31 травня, 20:39