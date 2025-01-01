1 червня на Волині: гортаючи календар

1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинських фотомитців Валерія Панасюка та Леоніда Максимова. Також святкує день народження голови Камінь-Каширської районної ради Віктора Суса (на фото).

Вітаємо їх, зичимо міцного здоров'я, довголіття і невичерпного натхнення.

Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Бажаємо щастя, кохання та добробуту!

Починаючи з 2013 року, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН, 1 червня проводиться Всесвітній день батьків (Global Day of Parents).

А ще в багатьох країнах відзначається Всесвітній день молока (World Milk Day).

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Теги: день народження, свята, іменини
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